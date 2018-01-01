الاثنين 16 تموز (يوليو) 2018

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وقفة ترحم على روح الفقيد هنري مايو بالجزائر العاصمة في يوم 7جويلية/ يونيو 2018

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نظمت وفقة ترحم على روح المناضل هنري مايو يوم السبت7جويلية/ يونيو 2018 بالمقبرة المسيحية بديار السعادة (المرادية) بالجزائر العاصمة.

كان هنري مايو عضوًا في الحزب الشيوعي الجزائري. كما كان أيضا محاسب في صحيفة الجزائر الجمهورية. حارب مند شبابه بالتزام وعزم من أجل استقلال الجزائر.

كانت حاضرة شقيقته إيفيت وكذلك أصدقاء ورفاق ومناضلين عاشوا حرب التحرير. وبهذه المناسبة وقف أمام قبر الفقيد حشد كبير من المواطنين التي تذكر العمل الصعب و الشجاع للمناضل الشيوعي الذي ألتحق الأدغال الشيوعية بإنظمامه إلى صفوف مقاتلي التحرير بعد تهريبه لشاحنة عسكرية محملة بالأسلحة ، سقط في ساحة الشرف، اغتيل على يد الجيش الاستعماري الفرنسي يوم 7 جوان/ يونيو 1956 في الكرايمية (جبل دراغا) في الشلف.

وسقط أيضا أربعة من رفاقه الآخرين من مقاتلي التحرير (CDL)في الونشريس في ميدان الشرف: موريس لابان، بلقاسم حمون، جيلالي موساوي وعبد القادر زلماي. ونجا ثلاثة مقاتلين آخرين هم مصطفى سعدون وحميد غراب ومحمد بوعلام.

يمكن أدناه مشاهدة فيديو إحياءً الذكرى جرى بثها على التلفزيون الجزائري.

الجزائر الجمهورية

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