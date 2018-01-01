وقفة احتجاجية جديدة لعمال شركة البناء (Constribest)

الثلاثاء 10 تموز (يوليو) 2018

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اضطر عمال شركة البناء Constribest “قسنطينة” للاحتجاج مرة أخرى ضد الالتزامات التي لم تتم الوفاء الإدارة بها. نظموا اعتصاما أخرى صباح أمس أمام مقر شركتهم الواقعة في المنطقة “بالما”، في قسنطينة.

إنهم يتهمون الإدارة العامة لعنابة، بعدم الوفاء بالالتزامات التي إتخدتها منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال اجتماع في الولاية، بحضور رئيس مكتب والي قسنطينة ، و المدير الإقليمي لعنابة ، برفقه مساعديه ، وخمسة ممثلين للعمال. اجتماع أسفر عن اتفاق مشترك.

يعود العمال إلى الاحتجاج ويقولون إنهم على استعداد للقيام بجميع أشكال الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم، حتى و لو إضراب ضخم. يريد المتظاهرون إسماع مرة أخرى صوتهم وتسليط الضوء على الأوضاع المزرية الذين هم مجبرون على التعامل معها “غياب تام لملابس العمل لعمال البناء وعدم وجود سيارة إسعاف في مواقع المشروع”.

أحد المطالب الرئيسية التي حملتها حركة الاحتجاج هذه هي زيادة الرواتب. يعتبر السيد أحمد المسئول عن قسم النقابة أن العمال يستحقون المزيد من الاعتبار مقارنة بالعمل المنجز. بحسب قوله: “إنه وضع غير مقبول يتسم بالتمييز الذي أشعل النيران” .

إن حالات عدم المساواة صارخة في الأجور بين عمال من مختلف الشركات التابعة للمجموعة الذين يقومون بنفس المهام في نفس موقع المشروع ما زالت موجودة. و أن معظمهم يحصل على راتب أقل من الحد الأدنى المضمون للأجور المهنية. و أشار أيضا إلى أنهم يطالبوا في القاعدة المقدمة و التي تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 210 عامل، “باعتماد اتفاقية جماعية، وتشكيل لجنة المشاركة في الشركة، و بل أيضا تحويل عقود العمل المحددة المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة وإنهاء الفصل”.

ويشير السيد أحمد أيضاً إلى القرار التعسفي للإدارة بوضع العمال في إجازة قسرية من 11 إلى 14 جوان / يونيو ، دون التشاور مع ممثلي النقابات أو موافقة العمال. و أخبرنا هدا الأخير “انه وضع غير مفهوم ! لأن العمل وفير: نحن موجودون في زيغود يوسف ، المدينة الجديدة علي منجلي و بنوارة (الخروب)” .

يمكن للقارئ الذي يريد أن يفهم الوضع المؤسف لعمال Constribest أن يستشير أربع مقالات التي خصصت التي خصصتها افتتاحية لهم عن طريق النقر على هذه الروابط:

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مراسل خاص