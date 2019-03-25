وفاة خيرة عبد المؤمن

السبت 30 آذار (مارس) 2019

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لقد علمنا ببالغ الحزن رحيل خيرة عبد المؤمن يوم 20 مارس، زوجة نور الدين التي توفي في جانفي 2017.

كانت خيرة مناضلة في حزب الطليعة الاشتراكية.

خيراء، نور الدين و مريم صورة لراينا

و قد تعرفت أثناء النضال السري، بنور الدين المطلوب أنداك من قبل الشرطة من عام 1967 إلى عام 1989.

لقد وقفت إلى جانبه موفرة دعمها التام في أداء عمله كقائد في اللحظات الصعبة من القمع و تقاسمت معه أخطار الكفاح من أجل مُثل الاشتراكية وتطلعات العمال في عهد الحزب الواحد. بينما كانت تعمل في مؤسسات اقتصادية حكومية، لقد قامت بكل تواضع بمهامها السياسية.

ينحني فريق الجزائر الجمهورية أمام الخسارة اليمة لخيرة. و يقدم خالص تعازيه لعائلتها، و إلى مريم الذي يعبر لها عن عطفه وتضامنه.

الجزائر الجمهورية

الجزائر الجمهورية

25/03/2019