وفاة جان سالم ابن هنري علاق

الثلاثاء 16 كانون الثاني (يناير) 2018

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بألم كبير سمعنا الخبر الرهيب لوفاة صديقنا ورفيقنا جون، ابن رفيقنا الراحل هنري أليغ. ضحية للمرض

جان سلام خلال تكريما لهنري أليغ، 2 نوفمبر 2013 في معرض الكتاب الدولي في الجزائر العاصمة. على يمينه محمد رباح. على يساره لاردجين، مشرف، وويليام سبورتيس

سوف نعود في طبعة مقبلة على مسار هذا المثقف الثوري الرائع الذي لم يتنازل أمام هجوم أيديولوجيات الإنكار المناهضة للثورة.

جان سلام خلال تكريما لهنري أليغ،

2 نوفمبر 2013 في معرض الكتاب الدولي في الجزائر العاصمة.

على يمينه محمد رباح. على يساره لاردجين، مشرف، وويليام سبورتيس

سيتم إبلاغ قرائنا على تاريخ ومكان جنازته.

الجزائر الجمهورية تقدم لعائلته خالص تعازيها وتؤكد لهم تعاطفها العميق.

الجزائر الجمهورية

2018.01.15