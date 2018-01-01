نشر بفرنسا صحف الحرب في الجزائر

الاثنين 22 كانون الثاني (يناير) 2018

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ظهور مجموعة جديدة بفرنسا : “جرائد الحرب”، مجموعة فريدة من الصحف الأصلية لحرب الاستقلال الجزائرية.

سيكتشف القراء باهتمام وتأثر في العدد الأول من هذه السلسلة النسخة الكاملة من 8 صفحات للجزائر الجمهورية المؤرخة في 2 نوفمبر 1954. من الممكن أيضا الإطلاع على الافتتاحية المخصصة للانتفاضة المسلحة.

قد عبرت افتتاحية الجمهورية الجزائرية باللغة التي فرضتها الرقابة عليها دعم الجريدة لما سيكون اندلاع حرب التحرير والمطالب الوطنية للشعب الجزائري. بإمكان القارئ من التحقق أن الشيوعيين الجزائريين لم يدينوا أبدا الأعمال المسلحة لأول نوفمبر على عكس الدعاية الكاذبة لأعدائهم.

لكل من يرغب في شراء هذه الطبعة من الجزائر الجمهورية بإمكانه الاطلاع على الموقع الإلكتروني للحصول على معلومات حول كيفية شراء هذه العدد الأول من صحف الحرب.

http://www.lesjournauxdeguerre.fr/d

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