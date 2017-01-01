نداء من أجل التضامن لنتعبأ من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام بالدار البيضاء

الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2017

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النهج الديمقراطي-المغرب-

الكتابة الوطنية

يخوض معتقلو حراك الريف بسجن عكاشة بالدار البيضاء-المغرب- إضرابا لا محدودا عن الطعام من أجل مطالبهم العادلة، تجاوز شهرا بالنسبة لبعضهم، مما يعرض حياتهم للخطر حيث نقل بعضهم للمستشفى في وضع حرج.

ومعلوم أن هؤلاء المعتقلين متابعون بتهم ثقيلة جدا تصل جزاءاتها بالنسبة لبعضهم إلى الإعدام فقط لكونهم قادوا و/أو شاركوا في تظاهرات سلمية في الريف للمطالبة برفع العسكرة عن المنطقة وتلبية مطالب ساكنتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية البسيطة والمشروعة.

ندعو كل القوى الديمقراطية والحية وكل المدافعين عن القضايا العادلة عبر العالم إلى التعبئة العاجلة لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل فوات الأوان.

الكتابة الوطنية، في 15 أكتوبر 2017.

ملاحظة: نطلب منكم الاتصال بالجهات المسئولة التالية وتجدون في المرفق عناوين المراسلة:

الديوان الملكي

رئيس الوزراء

رئيس البرلمان

رئيس مجلس المستشارين

وزير الخارجية

وزير العدل

وزير الداخلية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

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الموقع الالكتروني للنهج الديمقراطي: www.annahjaddimocrati.org

البريد الالكتروني: kitabanahj yahoo.fr

المقر المركزي:زنقة الطيب لبصير،عمارة 12،رقم 3،أكدال.الرباط.المغرب

الهاتف والفاكس:0537682740

Adresses / العناوين

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Cabinet royal

الديوان الملكي Adresse : Palais Royal Touarga,Rabat

Chef du gouvernement

رئيس الحكومة Département du chef du Gouvernement Palais Royal Touarga,Rabat Contacts Tél : 0537 76.27.09 / 0537 77.47.77 Fax : 0537 76.99.95 / 0537 73.10.10 http://www.cg.gov.ma

Président de la Chambre des représentants

Président de la chambre des conseillers

رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس المستشارين Avenue Mohamed V Rabat Fax:05 37 76 03 90 Fax:05 37 76 77 26

Ministre des affaires étrangères

وزير الخارجية والتعاون Avenue F.Roosevelt- Rabat- Maroc Tél : 0537.66.00.43 / 0537 66.00.95 / 0537 76.43.57 /0537 76.53.45 Fax : 0537 66.01.62 Email : mail maec.gov.ma

Ministre de la justice

وزير العدل Place de la Mamounia, BP 1015,Rabat, Maroc. Tél : 0537213737 Fax : 0537723710

Ministre de l’intérieur

وزير الداخلية Ministère de l’intérieur Quartier administratif-Rabat Tél : 0537 76.51.69 / 0537 76.05.26 Fax : 05 37 76.68.61

Président du conseil national des droits de l’homme

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