نداء ليكون الاثنين “يوم غضب عربي” مع فلسطين تضامنا مع الأسرى ال1600 المضربين عن الطعام منذ 35 يوما، داخل معتقلات العدو الصهيوني
الاثنين 22 أيار (مايو) 2017
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أن المساهمة في “يوم الغضب” ترتدي أهمية استثنائية في المواجهة المفتوحة مع الصهاينة ومن ورائهم الامبريالية، الأميركية بشكل خاص، التي تقسّم دولنا وشعوبنا وتستولي على مقدرات بلداننا وتعطي للكيان الإسرائيلي حق انتهاك كل القرارات الدولية، بينما يقدم الحكام العرب، وآخرهم حكام السعودية، كل العون المادي للنظام الرأسمالي للخروج من أزمته.
الجزائر الجمهرية
20.05.2017