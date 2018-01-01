مظاهرات التضامن في العالم مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 25 أيار (مايو) 2018

par



تركيا: احتجاج عمال شركة ناكليات -إيس و بيراليك للمعادن في اسطنبول يوم 16 ماي 2018 تضامنا مع فلسطين

نظمت مظاهرة احتجاجية ضخمة من قبل نقابات ناكليات -إيس و بيراليك أمام السفارة الأمريكية في اسطنبول يوم 16 ماي. اجتمعت مجموعة من العمال من النقابتين في سانيير أين بدأت المسيرة إلى السفارة.

ردد العمال وقادة النقابات العمالية شعارات تضامنية مع شعب فلسطين. عقد أمام باب مقر السفارة ، عدنان سيرداروجيو من شركة بريليسيك ميتال وعلي رضا كوكوكوسمانوجيو ، رئيس نقابة ناصية عيسى ، مؤتمرا صحفيا مشتركا. أدان ممثلوا النقابتين بشدة جريمة الجيش الإسرائيلي في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 من الفلسطينيين الأبرياء. وسلطوا الضوء على المساعدات الأمريكية والدعم لإسرائيل، مما يشجع هذه الدولة الإرهابية على مضاعفة هجماتها على غزة والمدن الأخرى في فلسطين.