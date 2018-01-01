لقاء و مناقشة ليوم أول ماي في مقر الجزائر الجمهورية

الاثنين 30 نيسان (أبريل) 2018

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بمناسبة اليوم العالمي للنضالات الطبقة العاملة وجميع العمال ضد الاستغلال الرأسمالي.

تنظم الجزائر الجمهورية ككل عام لقاء و مناقشة تليها وجبة خفيفة تقليدية في مقره في دار الصحافة، 1 شارع بشير عطار ، ساحة 1 ماي ، الجزائر العاصمة.

يبدأ اللقاء على الساعة 10 صباحا

الموضوع:

فهم أسباب أزمة النظام الرأسمالي ، تدخلات القوى الإمبريالية وحروبها في العالم ، مواجهة هجوم البورجوازية العالمية ضد المكاسب الاجتماعية للعمال، ضد خططها للحرب في المنطقة والعالم ، و وضع الأسس لإطاحة الرأسمالية من أجل مجتمع بلا طبقات.

يرجى من العمال والنقابيين المشاركة في هذا اللقاء