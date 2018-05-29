نداء اتحاد النقابات العالمي : قف لجميع الأسلحة النوويه !

الجمعة 1 حزيران (يونيو) 2018



29 مايو 2018

لقد كان اتحاد النقابات العالمي ، منذ السنوات الاولى من تاسيسه، واضحاً وصريحاً ضد الاسلحة النووية. وخلال كل مؤتمراته، تم التصويت على قرار يطالب بالغاء جميع الاسلحه النوويه في جميع الدول.

و اليوم ، نحن لسنا قلقين بشان انسحاب الولايات المتحده من الاتفاق النووي الايراني فحسب، بل ايضا بشان الرفض الصادر من ترامب بالامس و الذي الغى الاجتماع المقرر مع قيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

هذا الموقف من الولايات المتحدة وحلفاؤها يولد مخاطر جديدة في المنطقة ككل و البشرية عامة. تهدف الولايات المتحدة و حلف الشمال الاطلسي (الناتو) و الاتحاد الأوروبي الى نهب الموارد الطبيعية في بلدان العالم الثالث، و تعزيز مناطق نفوذها و تعقب الحدود الجديدة. هناك خطر فعلي على السلام العالمي مع تفاقم العداءات بين الامبرياليين باستمرار.

يجب على الحركة النقابية ذات التوجه الطبقي ان تستجيب و تتطلب :

• الغاء جميع الاسلحة النووية، في كل مكان.

• تطبيق الاتفاق النووي الايراني من جميع الجهات.

• اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية.

• الغاء جميع العقوبات و الحصار، التي ضحاياها هم فقط الشعوب و العمال.

يستنكر اتحاد النقابات العالمي “حق” الولايات المتحدة في اتخاذ قرار بشأن من الذي لا يمكن له الحصول على الطاقة النووية. لم يسبق لاحد ان سمحة للولايات المتحدة الامريكية بالسماح لاسرائيل أو باكستان أو تركيا أو كوريا الجنوبية بأن تمتلك أسلحة نووية بينما تخبر الاخرين بالأكاذيب و الأعذار.

الحل هو اقتراحنا :

حظر جميع الاسلحة النووية في كل مكان !

هذا لفائدة الطبقة العاملة العالمية و ضرورة السلام العالمي.