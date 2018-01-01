فارقنا صديقنا نزيم خلفة

الثلاثاء 30 كانون الثاني (يناير) 2018

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علمنا ببالغ الحزن والأسى وفاة نزيم عن عمر يناهز 67 عاما، ابن رفيقنا بوعلام خلفة الذي وافته المنية في جويلية الماضي.

قبل مغادرته للجزائر في أوائل السبعينات فارا من بؤرة إذائ الشرطة، والده الذي كانت جميع الأجهزة الأمنية في أعقابه منذ انقلاب 19 جوان، ناظل نزيم في حزب الطليعة الاشتراكية ونشط داخل التنظيم الجماهيري للاتحاد الوطني لطلاب المدارس الثانوية والكليات التي ألحقت بطريقة تعسفية لشباب الجبهة التحرير الوطني. لعب شباب جبهة التحرير الوطني_ الاتحاد الوطني الجزائري للحريات والديمقراطية تحت قيادة المناضلين الشباب لحزب الطليعة الاشتراكية، دورا رئيسيا في الكفاح من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، إلى درجة أنه اجتذب غضب التيار اليميني للحزب الواحد.

تقدم الجزائر الجمهورية إلى أسرة نزيم تعازيها الحزينة.

سوف يجد قرائنا مقالا من “برقية فينيستار” التي تكرم نزيم على التزامه بفرنسا إلى جانب القضية الفلسطينية.

برقية

http://www.letelegramme.fr/finister..

نعي. نزيم خالفا، الناشط الأبدي

نشر في 25 جانفي 2018