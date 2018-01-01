عودة ظهور الجزائر الجمهورية من جديد بعد الاستقلال

الثلاثاء 10 تموز (يوليو) 2018

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مع الاستقلال، تستأنف الجزائر الجمهورية الطبعات من جديد. صدر عددها الأول في يوم17 جويلية/ يوليو 1962.

»ستكون الجزائر الجمهورية بجانب الجزائر المحررة، من أجل تحقيق برنامج الاستقلال الكامل، وتجديد البلد على جميع المستويات، والإصلاح الزراعي، والتقدم الاجتماعي، التعليم الجماعي والتجديد الثقافي الوطني ... بنفس الحماس والشجاعة التي أظهرتها في الكفاح ضد النظام الاستعماري، ستخدم الجزائر الجمهورية الجزائر الجديدة». (مقتطفات من الافتتاحية(

يحتل عنوان هذا العدد الأول - في ثمانية أعمدة وخمسة أسطر - ما يقرب من نصف الصفحة:

“متحدين كما في حرب التحرير الوطنية، إلى الأمام في الاستقلال ، من أجل بناء جمهورية جزائرية ، من أجل الديمقراطية والعدالة والتقدم”.

ترجمة الجزائر الجمهرية