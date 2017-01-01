عمال الشركة الوطنية للعربات الصناعية يجددون الاحتجاج !

الخميس 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2017

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وقفة احتجاج لعمال الشركة الوطنية للعربات الصناعية بتيارت٠

لاحظ أكثر من مائة عامل من الشركة الوطنية للعربات الصناعية بتيارت في يوم 16 أكتوبر 2017، احتجاج أمام مقر المديرية العامة لإدانة استمرار عرقلة الشركة على الرغم من تخصيص المليارات لتعزيز وزيادة الإنتاج٠

“تمر الشركة بفترة صعبة لأنها لأن ليس بإمكانها أن تحقق أهداف الإنتاج” أخبرنا عضو في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من شعبة السيارات الصناعية بتيارت٠

إنهم يتساءلون ويعبرون عن قلقهم بشأن مستقبل الشركة و وظائفهم التي هي، وفقا لهم، مهددة ٠

“كيف تفسر هذا الوضع في حين خطط الاستثمار والإنقاذ تصل تقريبا كل عام، والإنتاج يجد صعوبة في إعادة التشغيل!؟هنالك شيء مريب يجري؟” يعيد نقابي آخر٠

أبلغ النقابيون المحتجين أيضا إن الديون تتراكم وتراوح 95 مليار سنتيم