الغول : شهر رمضان شهر الرحمة

الأربعاء 30 أيار (مايو) 2018

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شهر رمضان شهر الرحمة

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عشية شهر رمضان. كما هو الحال دائما, تحدث إثارة محمومة في المجتمع الذي يلقي بمعالمه ومنطقه بحجة الاستعداد لشهر يقول الجميع أنه مقدس. مقدس في ماذا ؟ فل يشرح لنا الأئمة المؤهلون أو المفسرون لنا ذلك!

"ذهبنا للقيام ببعض التشوق, نحن, المتقاعدين من النظام السابق وهذا يعني إطارات سامية سابقة في الدولة أصبحوا بؤساء و يعدون ببؤس نقودهم.

في اليوم الذي يسبق الصيام, في سوق متقدٌ بالحماسة حيث كان الجميع منشغلا و يفاوض، نظرنا بخجل إلى محلات الجزارة. علق واصطف العديد من الجزارين قطع من اللحم الضان التي كانت في الواقع ربع الأغنام. كتلة مشحمة من اللحم . آهذا من الخروف؟ لا، مجرد ثقل.

طلبت من الجزار إن كان لديه قطعة من الكتف، رطل صغير. نظر إلي كما لو أنني قلت شتيمة وأجاب: ليس لدينا سوى ما هو موجود.

غادرت إدا كالشخص ببائس ، أنا، الإطار السامي السابق. "

ولكن ماذا يجبُ علينا التفكيرَ عن عمال الحجار أو الرويبة الذين هم أيضًا مظطرون بالتجول في أسواق البلاد من أجل العثور على شيء لطهي الشربة.

ماذا يجب أن نفكر، ماذا يجب أن نقول قبل أن يستيقظ الغضب الكبير الذي سوف يكتسح كل الأغنام المعلقة في ملحمات الجزارين اللصوص الذين لا يعرفون كيف يقولون لا للموالين الماكرين؟

الشعب متعطش للعدالة أكثر من شربة بلحوم مشحمة.