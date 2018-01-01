سيتم تكريم جان سالم يوم 25 جانفي 2018

الأربعاء 24 كانون الثاني (يناير) 2018

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ستكرم اللجنة الدولية للحريات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، الذي كان جان سالم عضوا فيها، في اجتماع ينظم بالاتحاد المحلي للكنفدرالية العامة للشغل من منطقة 16، 12 شارع تشيرنوفيز (باريس مقاطعة 16) يوم الخميس، 25 جانفي 2018، إبتداء من الساعة 19:30.

سيذكر التزامه للحرية والسلام في كوريا، بحضور نشطاء من كوريا الجنوبية للحقوق السياسية والاجتماعية.

لا تترددوا في نشر هذه المعلومات من حولكم وفي الشبكات الخاصة بكم.

على أمل أن نلتقي بكم في هذه المناسبة،

مع خالص التقدير.

أمانة اللجنة الدولية للحريات الديمقراطية في كوريا الجنوبية