سوقر: تجمع ضد نهب المساحات الخضراء من قبل رجل الأعمال

الثلاثاء 26 حزيران (يونيو) 2018

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عقدت مسيرة يوم الأحد 10 جوان/يونيو في الساعة 22:30 أمام مقر دائرة سوقر لإدانة الاستيلاء على الحقل الهيدروليكي وقطع الأشجار من قبل رجل الأعمال هذا.

تظاهر أكثر من 200 شخص وأعضاء من مختلف الجمعيات مرددين شعارات: “لاللعار، لاللعار، الوالي باع العقار” “قطعونا ا لأشجار قاللنا استثمار”

تمت قراءة بيان للجمهور من قبل جمعية حماية البيئة :

• الغاء المشروع

• ومساحة خضراء في مكانه لمدينة سوقور.

سيتم تنظيم مسيرة جديدة إذا لم يتم حل المشكلة.

مراسلة خاصٌة