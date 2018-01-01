سوقر: تجمع ضد نهب المساحات الخضراء من قبل رجل الأعمال
الثلاثاء 26 حزيران (يونيو) 2018
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عقدت مسيرة يوم الأحد 10 جوان/يونيو في الساعة 22:30 أمام مقر دائرة سوقر لإدانة الاستيلاء على الحقل الهيدروليكي وقطع الأشجار من قبل رجل الأعمال هذا.
تظاهر أكثر من 200 شخص وأعضاء من مختلف الجمعيات مرددين شعارات: “لاللعار، لاللعار، الوالي باع العقار” “قطعونا ا لأشجار قاللنا استثمار”
تمت قراءة بيان للجمهور من قبل جمعية حماية البيئة :
• الغاء المشروع
• ومساحة خضراء في مكانه لمدينة سوقور.
سيتم تنظيم مسيرة جديدة إذا لم يتم حل المشكلة.
مراسلة خاصٌة