سقط في ميدان الشرف يوم 13 سبتمبر 1957 رفيقنا نور الدين رباح

الأربعاء 26 أيلول (سبتمبر) 2018

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نور الدين رباح 1932-1957 سقط في ميدان الشرف

ولد نور الدين رباح في 20 يونيو 1932 في البليدة (جنوب الجزائر العاصمة). ابن أحمد ، وهو ساعي البريد، و حفصة لونغو. درس على التوالي في البليدة، شارون (بوكادير) والجزائر العاصمة. التحق بعد الثانوية، بجامعة الجزائر العاصمة.

نور الدين رباح

قام بنشاط سياسيًا مكثفًا داخل الحزب الشيوعي الجزائريPCA) ) كما تولى أيضا مسؤوليات في اتحاد الشباب الديمقراطي الجزائري (UJDA)

كان عضو من مقاتلي التحرير (CDL)، الجناح المسلح لـلحزب الشيوعي الجزائري (PCA) الذي تم إنشاؤه في يونيو 1955، قبل انضمامه إلى جيش التحرير الوطني (ALN) في يوليو 1956، عقب اتفاقيات الحزب الشيوعي الجزائري-جبهة التحرير الوطني، التي وقعت في نفس الشهر.

رجل مغوار في القوات الخاصة للمنطقة 2، الولاية 4 (المنطقة الجزائرية) ، سقط في ميدان الشرف في 13 سبتمبر 1957 ، في الأطلس البليدي ، عن عمر يناهز 25 سنة.

محمد رباح