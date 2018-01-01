دعوة لجنة الشباب للإتحاد الدولي للنقابات العمالية من أجل التضامن مع عهد التميمي ومع جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين.
الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2018
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أعزائي الزملاء وأعضاء اتحاد الدولي للنقابات العمالية،
تدين لجنة العمال التابعة للإتحاد الدولي للنقابات العمالية بشدة دولة إسرائيل لاعتقال وسجن عاهد التميمي، فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما، لأنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لوطنها. لن تقبل أبدا لجنة العمال الشباب أن تجبر أصوات الشباب الذي يكافح على الصمت.
ندعوا إلى الإفراج الفوري والغير المشروط لعاهد التميمي وجميع السجناء السياسيين الفلسطينيين.
تدعو لجنة العمال الشباب، العمال الشباب في جميع أنحاء العالم لالتقاط صور للمجموعة مع اللافتة المرفقة في مدينتهم.
يرجى إرسال الصور إلى رسائل البريد الإلكتروني التالية :
murerolsen hotmail.com
communication wftucentral.org
الإتحاد الدولى للنقابات العمالية
05 جانفي 2018