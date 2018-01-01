الاثنين 15 كانون الثاني (يناير) 2018

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أعزائي الزملاء وأعضاء اتحاد الدولي للنقابات العمالية،

تدين لجنة العمال التابعة للإتحاد الدولي للنقابات العمالية بشدة دولة إسرائيل لاعتقال وسجن عاهد التميمي، فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما، لأنها تقاوم الاحتلال الإسرائيلي لوطنها. لن تقبل أبدا لجنة العمال الشباب أن تجبر أصوات الشباب الذي يكافح على الصمت.

ندعوا إلى الإفراج الفوري والغير المشروط لعاهد التميمي وجميع السجناء السياسيين الفلسطينيين.

تدعو لجنة العمال الشباب، العمال الشباب في جميع أنحاء العالم لالتقاط صور للمجموعة مع اللافتة المرفقة في مدينتهم.

يرجى إرسال الصور إلى رسائل البريد الإلكتروني التالية :

murerolsen hotmail.com

communication wftucentral.org

الإتحاد الدولى للنقابات العمالية

05 جانفي 2018