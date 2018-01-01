“حكم فرعون” و القانون التعسفي من قبل الحكومة : تعلن وزارة العمل على غير الشرعية 13 نقابة مستقلة

الجمعة 25 أيار (مايو) 2018

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بانتهاك لجميع القوانين والإجراأت القضائية ، ترغب السلطات في تنفيذ تهديداتها بحل النقابات “المستقلة” التي تزعجها. ذكرت الوزارة بعد انقضاء المهلة النهائية في 31 مارس ، وتحت ذريعة أن الشروط التي حددها قانون 1990 لم تتحقق ، بعض النقابات المستهدفة: كنابست، النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين، سنابسث، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، و المجلس الوطني لمدرسي العليا. فهي النقابات التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما هو متوقع، وحسبهم، فإن المنظمات النقابية التابعة للسلطة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين والجناح الذي سيطر عليه في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، استو فو هذه الشروط، التي لا يمكن لأحد التحقق منها.

أعلن مدير العلاقات العامة بوزارة العمل علانيا الاتجاه: بأن النقابات المستقلة 13 “تمارس بشكل غير قانوني” وتتعرض لعقوبات “بما أنها لم تعد قادرة على الممارسة أو الدعوة إلى الإضرابات”. “ليس لديهم الحق في إصدار إشعارات الإضراب ، أو لتقديم برنامج للمطالب ، ناهيك عن المشاركة في المفاوضات حول النزاع الجماعي.”

القانون الذي يتم التذرع به هو الذي صوّتت عليه حكومة “حمروش” “الإصلاحية” من قبل مجلس وطني خاضع لحزب جبهة التحرير الوطني الناجم من الحزب واحد الذي يعمل وفقا لأساليب غير ديمقراطية لنظام الحزب الواحد في ذلك الوقت. مرر حمروش ورفقائه قوانين التحرير الكامل للاقتصاد ، بدأً من التجارة الخارجية التي تم تسليمها للمستوردين الكبار الذين هم رجالاً النظام بأسماء مستعارة. وفي الوقت نفسه، أغلق هذا القانون النشاط النقابي، بجعل الحركة العمالية وموظفي الخدمة العامة يصمتون مقدما. الهدف غير المعترف به والذي أتضح الآن كوضوح الشمس هو أن البرجوازية التي تم إعادة اعتبارها سياسياً وأيديولوجياً ليس لديها ما تخشاه من هذا الجانب ، بما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين في خدمتها ، حتى أثناء عهدة أمينها العام بن حمودة. للإدعاء للتمثيل ، يجب على النقابة أن تضم 20٪ على الأقل من الموظفين. شروط قاسية ليس لديها مثيل في أي مكان آخر. إلى جانب دلك، فإن شروط إعلان الإضراب “بشكل قانوني” تجعل من المستحيل أي عمل منسق من قبل العمال .هذا هو الأداة التي خرجت من عقل حمروش الإصلاحي الذي قرر النظام تطبيقه حرفيًا من أجل ، حسب ضنهم، خنق كل احتجاج منظم في المهد ضد سياسة النظام التعسفية المناهضة للعامل. لكن دعونا نضيف أن غياب “التمثيل” كما هو منصوص عليه في هذا القانون لا يعني أن الاتحاد الذي يضم قوة عاملة أقل من هذه النسبة غير قانوني. تنتهك السلطة قوانينها الخاصة. إن “شرعية” النظام بطريقته تخضع للقواعد التي لا تنص على هذه النسبة في أي مكان.

إذا كانت نسبة 20٪ تشكل شرط التمثيلية، فل تبدأ الحكومة بإعلان أحزابها غير شرعية، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذين لم تحصلوا حتى على 5٪ من أصوات الناخبين المسجلين في التشريع. فل يعلن حل مجلسه الوطني !

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