تواصل بوليفيا الجديدة التقدم مع ايفو موراليس

الثلاثاء 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

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هناك أكثر من عشرة سنوات، عندما تم تشكيل حكومة إيفو موراليس في بوليفيا، لم يكن إلا أربعين ألف بوليفي يستفيدون من الغاز في منازلهم. واليوم، هناك 3،5 مليون أسرة متحصلة على الغاز٠

من جواكين ريفيري

18 أكتوبر 2017

غراما الدولية - معلومات تليسور

هناك أكثر من عشرة سنوات، عندما تولت حكومة موراليس منصبها في بوليفيا، أربعين ألف بوليفي فقط كانوا يستفيدون من الغاز في المنزل. اليوم، هناك 3.5 مليون متحصل على الغاز٠

أدى تأميم صناعة المحروقات في عام 2006 إلى إحراز تقدم في بوليفيا. مكن هذا البلد من مضاعفة عائدات صادرات الغاز الوطنية من 2 مليار دولار في عام 2005 إلى 31.5 مليار دولار في عام ٠2016

تآمرت أوليغارشية المحلية مع السفارة الأمريكية في دولة الأنديز للإطاحة بالحكومة التي تقودها الحركة إلى الاشتراكية ، لكنها فشلت٠

اضطرت الحكومة البوليفية لطرد "الادارة الامريكية من تطبييق الدواء (إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية)، الوكالة الأمريكي للتنمية الدولية ، والسفير الأمريكي لتدخلهما في الشؤون الداخلية للبلاد٠

وفقا للدراسات، خاصة تلك التي كشفتها شركة الاستشاريين الكنديين، خلال السنوات الخمس المقبلة توقعات احتياطيات الغاز الطبيعي في بوليفيا سترتفع إلى 17، 45 تريليون متر مكعب، وسوف تكون مستويات الإنتاج 73 مليون متر مكعب على الأقل يوميا ٠

واحد من أهم المشاريع الجارية في البلاد هو بناء أول مصنع البولي البروبيلين وبروبيلين التي سيتم بناؤها في مقاطعة غران تشاكو، الواقعة في جنوب بوليفيا. هي دليل على التصنيع وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاريع صناعة الليثيوم٠

رئيس الشركة، ملكية للدولة،“حقول النفط المالية البوليفية” ،غيليرمو آشا، أوضح أن مصنع البولي بروبلين سيخلق ما لا يقل عن 1000 وظيفة مباشرة وحوالي عشرة ألاف فرصة عمل غير مباشرة تتعلق بمجمع البتر وكيماويات. بالتالي تخفيف البلد من واحد من المشاكل المتوطنة، والبطالة. قدرت مكونات المشروع الاستثمار بأكثر من 500 مليون دولار٠

الدولة من جنسيات عديدة أيضا تعمل على تطوير مشاريع مهمة لتوليد الطاقة الجديدة، بما في ذلك بناء محطات طاقة مائية قوية في كاريزال وكامباري وهواكاتا؛ تمديد المحطة الرائعة من الطاقة الحرارية، وتوليد طاقة الرياح في فينتوليرا. الطاقة الشمسية في المرتفعات، ومشاريع التنمية الصناعية الداخلية، وحتى لتصدير الطاقة٠

لا يمكن إنكاره، شهد سكان بوليفيا الجديدة تحسن مستوى معيشتهم إلى حد كبير، مع بناء الطرق والمستشفيات والمدارس والمراكز الرياضية. رحب مئات الآلاف من البوليفيين عملية المعجزة مع الشكر الكبير.برنامج استعادة البصر الذي تسعى له كوبا و فينيزويلا٠

تسعى أوليغارشية الموالية للولايات المتحدة إلى خططها لاستعادة السلطة خاصة في ولاية سانتاكروز، عاصمة المقاطعة للبلد الأكبر، أو المؤامرات للإطاحة بالحكومة إلتى أعدت بمشاركة المرتزقة الأجانب. حاولت حركات المعارضة الانفصالية أيضا دون جدوى فصل الإدارات البوليفية لباندو وبيني وسانتا كروز وتاريجا البوليفية (المعروفة باسم “هول القمر” بسبب شكلها)

ليس سرا لأي أحد عندما، في 22 جانفي 2006، تولى ايفو موراليس المسؤولية، كثيرون توقعوا أنه غير قادر على إتمام فترة رئاسته، وتركوه وحده للعمل بنجاح. ومع ذلك، فإن الرئيس الأصلي لبوليفيا هو الآن الذي خدم أطول وقت لرئاسة الدولة في البلاد لم يتمكن أحد أسلافه من الحصول على انتصار انتخابي لثلاث فترات متتالية،، حيث حافظ أعلى معدل موافقة بين البوليفيين