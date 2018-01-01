تكريم ماما ويني مانديلا

الجمعة 25 أيار (مايو) 2018



بقلم دياجن فود رولاند

ترجم المقال طاقم تحرير

ولدت نومزامو وينيفراد زانيانيو ماديكيزلا، ’’ ماما الأمة ’’ كما يطلق عليها بمودة شباب جنوب أفريقيا، توفيت عن عمر يناهز 81 سنة ال2 أفريل 2018.

ويني مانديلا هي واحدة من ثلاثة رموز نسائية بشكل خاص للنضال التحرري الوطني الذي هو مكافحة الفصل العنصري مع ميريام ماكيبا (الاسم الكامل زنزيل مكيبا كغواشو نغوفما ) التي توفيت في ال9 نوفمبر 2008 و ديلي إفون سبتمبر، ممثلة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التي اغتيلت دون عقاب في باريس يوم ال29 مارس 1988.

كانت على طول الكفاح ضد الأبارتايد ، ليست فقط زوجة نيلسون مانديلا المسجون، لكن مناضلة قياديًة بارزة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي التي تعرضت للمضايقة، للوحشية، للانتهاك، سجنت ثلاث مرات مع فترات طويلة من العزلة التامة ، عذبت ، نفيت ، تعرضت لتجسس. كان الهدف من هذا الإصرار القمعي للسلطة العنصرية ضدها هو إرضاخ زوجها، لكن مقاومتها بالتحديد و مقاومة القوة المتصاعدة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا هي التي جعلت نيلسون مانديلا يعرف “كأشهر سجين سياسي في العالم”.

كناشطة مسؤولة ، سوف تقوم ويني مانديلا بتطوير رأيها النقدي بشأن التنازلات في المفاوضات التي ستؤدي إلى إزالة التفرقة العنصرية السياسية مع تبني مبدأ الإنسان = صوت وممارسة السلطة من قبل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. دون أن تنفصل عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، مارست حقها في النشاط في الانتقاد من خلال توضيح خلافاتها بوضوح مع نيلسون مانديلا وقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. هذا هو أصل “الصحافة السيئة” التي صنعتها لها وسائل الإعلام الإمبريالية والاستعمارية الجديدة، خصوصا في افريقيا. لكن انظروا بأنفسكم ما تصرح به في مقابلتها لصحيفة جون أفريك في 27 سبتمبر 2017:

حول خلافاتها مع مانديلا:“كان لدينا أنا و مانديلا العديد من الخلافات. منذ البداية ، ارتكب هو وأفراد أسرته السياسية أخطاء في المفاوضات مع حكم البيض ، و الذي ندفع ثمن إلى اليوم. على سبيل المثال ، مشكلة الأراضي. باسم ماذا يجب علينا أن ندفع لشراء ما سلب منا بالقوة؟ وبأي أموال ؟ يبقى رأس المال في أيدي الأقلية البيضاء. لم يتغير أي شيء. خطأ آخر، هو انتخاب البرلمان عن طريق التمثيل النسبي ، لغرض وحيد هو ضمان التمثيل للأقلية نفسها. إنه نظام خبيث لا يسمح للشعب بمراقبة منتخبيه، لكنه يسمح لهم بالتصرف دون عقاب. يجب علينا تغيير الدستور.”.

حول روبرت موغابي ، هدا الطاعون الآخر لأنه تجرأ على إعادة توزيع الأراضي على المزارعين السود في زيمبابوي لأن كل الوعود التي قام بها الرعاة الإمبرياليون (إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، الخ) تبينت أنها أكاذيب: "استمعوا، في وقت الفصل العنصري، في حين كنا نكافح ضد جهاز قمعي عنصري، فاسد ،قاتل، كان روبرت موغابي والاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية من بين القلائل الذين قدموا لنا المساعدة والحماية ، بينما كان يتعاون الغربيون الذين يحتقرونهم اليوم مع النظام الأبيض. روبرت موغابي صديق قديم ، ولن تسمعوني أتحدث عنه بالسوء. أمنع نفسي عن ذلك. هذا ينطبق أيضا على معمر ألقذافي ، وعلى جميع أولئك الذين ساعدونا.

حول فساد قادة المؤتمر الوطني الأفريقي في اختبار الحكم: "من يستطيع أن ينكر أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يعاني من مشاكل حقيقية في الوقت الحالي؟ لم يكن أبدا أكثر ضعفا، أكثر مهاجمة ، أكثر انتقدا. نحن نعيش أصعب الفترات في تاريخ حزبنا. لم ينجح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تحقيق تحوله، من حركة التحرر الذي كان عليه، مع كل أحلامه، في حزب للحكومة. السياسات المسطرة هي الصحيحة، لكننا ليس بوسعنا تنفيذها. كل أسبوع ، بكون هذا أو ذاك من قادتنا هو موضوع الاتهامات، غالباً ما تكون متبينة ، على الفساد. الفساد هو نقطة ضعف حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، ويدفع مناضلينا في القاعدة ثمن سوء صمعة قادتهم. لقد وصلنا إلى النقطة التي نطالب فيها باستقالة رئيسنا بسبب الفساد. دستورنا، للأسف، لا يسمح للناس بالتخلص من هذا النوع من الأفراد بمجرد الخروج من الطريق الصحيح. هذا مأساوي.

بشأن اتهامات الرئيس جاكوب زوما بالفساد: “تشير المعارضة إلى 783 تهم المنسوبة إليه بالفساد ، لكن لا يمكن محاكمته في حين انه هو الرئيس. هو يدحضهم ، ومن ناحيتي ، لا علم لي إلا ما تقوله وسائل الإعلام. إدا ، يجب على جميع المسؤولين الذين أشتهر فسادهم أن يستعدوا لمواجهة المحاكم في يومًا ما أو لآخر ، إن كانت التهم قائمة أم لا. شيء واحد واضح؟ : لقد حان الوقت لتغيير القيادة إذا أردنا الاستمرار في حكم هذا البلد. حزب المؤتمر الوطني الافريقي بحاجة لدم جديد ليقود جنوب افريقيا إلى طريق الحرية”.

حول رؤية الفساد في إفريقيا التي ينقلها الإمبرياليون الغربيون:“لا ، أنا لا أشاطر هذا التحليل. هكذا ينظر إلينا الغربيون ، لكنهم مخطئون. ما نحتاجه هو تعريف جديد للديمقراطية لأفريقيا ، التي يجب أن تشمل ضرورة أن يتخلى قادتنا عن السلطة عندما يحون الحال لدلك. التشبث بالسلطة إلى حد بعيد عن المعقول هو أحد نقاط ضعف قارتنا. الديمقراطية هي حكم الشعب، من الشعب، إلى الشعب، وإمكانية التجديد والنقل المنتظم. ليس لها علاقة بأي مرض طفلي الذي تتأثر به حركات التحرر”.

حول مفهوم “أمة قوس قزح”: “لا ، لأن ألوان قوس قزح لا تختلط ولا يوجد بينهالا أسود ولا أبيض. وبالتالي فإن المقارنة لا معنى لها. ثم لأنه كان من البداية مجرد خرافة كلية حاول قادة تلك الفترة جعلنا نصدقها. كانت مجرد أمنية تقية التي لم تتوافق مع أي واقع. كانت المصالحة مجرد واجهة؟ . نحن لسنا أحرارا لأننا لا نملك الحرية الاقتصادية. علاوة على ذلك، لم يكن لدى قادتنا الشجاعة الكافية لمواجهة قضية العنصرية. بما أن الحوادث أين يعامل فيها السود كالعبيد، كالحيوانات، مع إهانات مثل”القرود“أو”الزنوج“تتكاثر.أشعر أحيانًا أننا نعود إلى عصر الفصل العنصري ، وهو أمر مقلق للغاية. لا بد من إعادة النظر في ماضينا وتصحيح أخطائنا. يجب على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي استعادة مجده وتألقه السابق، و إلا فإننا نتجه إلى كارثة. أسفي الوحيد هو أن أجبر على مواصلة القتال ؛ لقد كان جنوب أفريقيا لمانديلا دومًا قصة خيالية ، فأنا أعيش حيث تركني نيلسون في عام 1961”.

حول “الغفران” وأعمال “لجنة الحقيقة والمصالحة”: «أعتقد، نعم. لا يمكننا الاستمرار في العيش إذا لم يكن لدينا إلى حد ما ، الغفران لأولئك الذين ألحقوا ضرراً كبيراً بنا ومع شعبنا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني ببساطة لم أستطع البقاء على قيد الحياة ، ولا أرى كيف سيمكنني تعليم أحفادي أن يعيشوا في عالم عادي. لكن هذه المغفرة هي معركة كل لحظة، مع تجدد مستمر. في كل مرة قمت فيها بفتح صحيفة وقرأت ، على سبيل المثال ، قام مزارع أبيض بقتل طفل أسود يبلغ من العمر 7 سنوات كان يركض في حقله ، قبل التوضيح قائلا انه اختلط بينه و بين قرد البابون ، أو أن اثنين من المزارعين آخرين قاموا بحبس عامل أسود في تابوت لمعاقبته ، يتم اختبار مغفرتي بشدة. اذا حكمنا من خلال تزايد عدد الحوادث العنصرية، أتساءل ما هي فائدته. أعيش في سويتو ، وهي بلدة أنشأها نظام الفصل العنصري لإيقاف السود. بعد ربع قرن من إلغاء نظام الفصل العنصري ، لا يزال لا يوجد هناك أي رجل أبيض واحد في سويتو. الوحيدون الذين نراهم هم السياح أين التغيير؟ لمقابلتك في مكان لائق ، لا بد لي من مغادرة الحي اليهودي حيث أعيش. كنت أستطيع أن أنتقل ، صحيح ، للعيش في حي أبيض. لكنني قررت البقاء في سويتو كوعي بشعبي ، لمشاركة حياته وبيئته. من نواح عديدة ، تظل جنوب أفريقيا اليوم مجال الأقلية البيضاء.

حول معنى نضالها السياسي بعد الأبارتايد: “بالتأكيد. الكفاح من أجل تحرير شعبي كان ويبقى لي مصدراً قوياً للسعادة. لا يوجد سبب أعلى من هذا. أسفي الوحيد هو أن أجبر على مواصلة هذا القتال. كانت جنوب أفريقيا لمانديلا دائما خيالا. أعيش حيث تركني نيلسون ، يومًا ما في عام 1961 ، في حين ما إدا كانت كلمة”المصالحة والادماج“تحتوي على أقل قدر من المحتوى هنا ، في جنوب إفريقيا ، لم يعد وجود”لسويتو" . للبقية ، ليس لدي أي ندم. كنت سأعيش مائة مرة نفس الحياة إذا وجب الأمر.

تسلم ويني التي عاشت دائمًا في حي سويتو هنا ما يمكن اعتباره بمثابة شهادة سياسية لها ومجرد قراءة تفضح كل الأكاذيب المفتوحة أو الخبيثة من قبل وسائل الإعلام من أجل إساءة صمعتها. عار على هذه الجريمة التشهيرية.

تعساء العالم لطاون شيب، الفلاحين بلا أرض ، العمال المستغلين مثل ضحايا مجزرة ماريكانا ، نساء الحركة الوطنية ، اللواتي يتعرضن للتمييز اللاواتي تعانين من التمييز العنصري الاقتصادي والاجتماعي للأقلية البيضاء ، الديمقراطيون المناهضون للعنصرية البيضاء والشيوعيون يبكون “ماما الأمة” وسيتعين عليهم مواجهة المرحلة الثانية من التحرر الوطني وهو إزالة الفصل العنصري الاقتصادي والاجتماعية بعد تحقيق إزالة الأبارتايد السياسية.

قبل كل شيء هاته هي الرسالة التي تركتها ويني ماديكيزيلا مانديلا