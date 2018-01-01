تكريم فرناند إفيتون

الخميس 22 شباط (فبراير) 2018

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هناك 61 عام، ال11 فيفري 1957، تم إعدام فرناند إفيتون في سركاجي مع اثنين من أشقائه في الكفاح من أجل التحرر الوطني، الشهداء محمد أونوري وأحمد لخناش. تم تكريم فرناند إيفيتون صباح السبت 17 فيفري 2018 على قبره في المقبرة المسيحية بولوغين (سانت-وجين سابقا).

القارئ المهتم بمعرفة مسار النضالي الذي قطعه الشهيد مند انضمامه إلى الحزب الشيوعي الجزائري إلى موته المجيد تحت مقصلة العدو البربري، يمكن معرفة المزيد من خلال قراءة مقالتين لويليام سبورتيس اللتان نشرتا قبل بضع سنوات على موقعنا

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