الخميس 18 كانون الثاني (يناير) 2018

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تكريم إلى جان سالم، رفيقنا

تود الجماعة الشيوعية تحي ذكرى جون سلام ، الذي كان رفيقنا في النضال، بقدر ما كان والده هنري أليغ . لقد حان الوقت في هذه الظروف المؤلمة إلى اتحاد جميع من عرفوه، وقدروا أنشطته الفكرية والنضالية. ننشر التكريم الذي أعد إليه على الفور من قبل رفقائنا من دائرة الدراسات الماركسية، ونحن نشارك حزنهم.

الجماعي الشيوعي بوليكس



جان سالم فيلسوف جامعة الصربون

نادي جامعة الدراسات الماركسية إلى جميع أصدقائه،

لقد علمنا بحزن عميق وفاة صديقنا جون سلام خلال ليلة السبت إلى الأحد. كنا نعلم بخطورة حالته و كنا نخش هذا الخبر. قام جون، أستاذ الفلسفة في السوربون، بتنظيم الحلقة الدراسية بعنوان “ماركس قرن الحادي والعشرين للروح والرسالة”. كان واحدا من هؤلاء المثقفين الذين يعتقدون أن الماركسية لا تزال صالحة في عالم يهتزه الصراع الطبقي المكثف والمواجهات العنيفة داخل الإمبريالية. كان قد ألقى محاضرة للمركز الحضري للتعبير الحديث ومنذ ذلك الحين تعمقت علاقتنا. قبل بحماس أن ننظم معا إشادة ثورة أكتوبر بمناسبة الذكرى المئوية لها. إذا كان جون لم يكن قادرا على أن يكون معنا جسديا في ذلك اليوم، إلا أنه قد كان من خلال عمله: “لينين والثورة”. معه، نفقد رفيق كبير في النضال. أفضل طريقة لتكريمه هي على وجه التحديد مواصلة النضال الثوري.

ميشبل غروسيل

رئيس الدائرة الجامعية للدراسات الماركسية.

باريس 14 يناير 2018