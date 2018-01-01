تكثف الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية ضد فنزويلا

الأحد 3 حزيران (يونيو) 2018

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واصلت الحكومة الأمريكية هجماتها في فنزويلا بتعميم العقوبات الاقتصادية ، 19 مارس ، بتعيين أربع مسؤولين سابقين رسميين وحاليين لإدارة الرئيس مادورو.

إلى قائمة المعاقبين التي تضم مسبقا أكثر من 50 شخصًا، بما في ذلك رئيس الدولة شخصيا ، أضافوا ، أمريكو ماثا،وليام أنتونيو كونتريراس ، ونيلسون ليباجي ، وكارلوس رووتوندرو.

وفقا لإدارة الشؤون المالية ، تشمل التدابير تجميد ممتلكات الأشخاص الملاحقين من العدالة ومنع مواطني الولايات المتحدة من إجراء صفقات معها.

أولئك الذين هم في القائمة السوداء متهمون بسوء الإدارة وبالفساد.

كما وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يحظر جميع الصفاقات المرتبطة بأي عملة رقمية تصدرها الحكومة الفنزويلية، مشيرا إلى العملة النفطية المعلن عنها مؤخرا.

بررها ترامب كجواب على التدابير الأخيرة التي اتخذتها كاراكاس “لمحاولة تحايل على العقوبات الأمريكية”.

في هذه الأثناء، النائب الرئيس الأول للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا (الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي )، رفض ديوسدادو كابيلو الهجمات الأخيرة ضد بلد أمريكا الجنوبية.

في مؤتمر صحفي ، انتقد كابيلو الأمر التنفيذي لترامب وركز على السياسة الدبلوماسية السيئة لواشنطن الغير محترمة لفنزويلا وهجماتها القائمة على موقف عدواني.

متوكئا على الموارد الطاقية، سوف تسمح عملة النفط للدولة الفنزويلية بكسر احتكار الدولار الأمريكي في التجارة الدولية وتتجاوز الحصار المالي المساعد بالهجمات الاقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها.

أشارت مصادر الحكومة الفنزويلية بإن عملية البيع المسبق لهذه العملة الرقمية قد حقق عروضا بأكثر من 5 مليار دولار منذ بدء العمليات في 20 فيفري.

لقد خلقت حكومة مادورو العملة الخفية كمصدر بديل ودخل نقدي قوي يضمن مدفوعات السلع المستوردة من قبل الدولة ، وأيضا كآلية لتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

“”تدريبات " مخططة لشن هجوم عسكري على فنزويلا.

تستعد الولايات المتحدة لما يسمى خطة تينازاس (تداريب مخططة) لهجوم عسكري لفنزويلا، باستخدام قوات من دول المنطقة مع حكومات يمينية ، ندد به عدن تشافيز، عضو في الجمعية الوطنية التأسيسية.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية التأسيسية الوطنية للصحفيين بإمكانية مشاركة أفراد عسكريين من كولومبيا والبيرو في هجوم الشعب والحكومة الفنزويلية.

لقد ذكر في أكثر من مناسبة ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا بهجوم عسكري ، و تم جر إدارته إلى حرب غير مطابقة ، باستخدام إستراتيجيات سياسية وإقتصادية واتصالات مند أجل محاولة إضعاف معنويات الشعب الفنزويلي.

“سيتخيلون قدرة ، فنزويلا بين هذه التدريبات ، استخدام القوات العسكرية في الغرب والشرق في محاولة للهجوم على أراضينا وإنجاز غزو يحاولون خلق عدم الاستقرار” ملاحظا كما ذكرت من قبل برنسا لاتينا

وشدد أدان تشافيز على أن الفنزويليين قاوموا هجمات واشنطن الحالية ضد الثورة البوليفارية. وأكد إنه خلال فترة رئاسة جديدة متوقعة بعد انتخابات 20 ماي ، نيكولاس مادورو هو الهدف الرئيسي لهذه الخطط.

أضاف من أجل الدفاع عن الديمقراطية ، تنشر فنزويلا استراتيجية اتصال لمواجهة هجوم وسائل الإعلام التي هي جزء من السياسة التدخلية للولايات المتحدة ضد شعب أمريكأ الجنوبية والعمليات التقدمية الأخرى في أمريكا اللاتينية.

أدان ، الذي يدير أيضًا معهد للدراسات العليا هوجو تشافيز، أوضح أنه بالتعاون مع الدول الأخرى ، كحركات اجتماعية ومنظمات ، يتم تنظيم شبكة معلومات دولية ، صممها الرئيس مادورو مع هدف إعلام إجتماعي.

أشار إلى أن المبادرة تسعى لنشر الحقيقة حول موضوع فنزويلا.

21 مارس 2018

Prensa Latina (PL)internet@gramma cu