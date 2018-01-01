تصفية مجموعة جديدة من المزارع التجريبية التابعة للدولة *

الثلاثاء 10 تموز (يوليو) 2018

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تقييم المناقصات من أجل الحصول على رأس مال المزارع التجريبية

تقرير متشكك من الخبراء

جذب اهتمام الكثير من الخواص، المناقصات التي تم إعلانها في بداية العام لتصرف 65٪ من محفظة لحوالي 100 مزرعة تجريبية تمتلكها أربع مجموعات رئيسية ومكاتب حكومية )مجمع تقييم المنتجات الزراعية Givapro و المجمع الصناعية لمنتجات الألبان Giplait و مجمع الصناعات الغذائية و اللوجيستيك Agrolog و (، التي تم تحليل عطاأتها من قبل مجموعة من الخبراء بناء على طلب من أعلى السلطات في البلاد.

تترك الاستنتاجات الواردة في التقرير المفصل، في حيرة

تترك الاستنتاجات الواردة في التقرير المفصل، في حيرة.“ما يتبين من العروض، هي إرادة العديد من مقدمي العطاءات للاستيلاء على الأراضي.” بالنسبة لواضعي التقرير،“بشكل عام ، لا تتفق العروض تمامًا مع ما هو مطلوب في المواصفات، أي إنتاج البذور والنباتات و هناك عدد قليل من مقدمي العطاأت الذين اقترحوا خطط عمل موضوعية، بما يتماشى مع المهنة الرئيسية للمزارع، أو حتى منطقية على المستوى الزراعي والإداري”.

على هذا النحو ، يلاحظون أنه بالنسبة لجزء كبير من مقدمي العروض “أسيئ فهم مسألة الشراكة ، وفي هذا الصدد ال 66 ٪ التي سيتم ضخها في رأس المال الاجتماعي تم خلطها في المبلغ الإجمالي للاستثمارات المقترحة”. وهي توضح أن غالبية العروض المالية تتميز فائض مذهل.

على سبيل المثال ، يقترح بالنسبة لمزرعة ذات حجم متواضع، استثمار أكثر من 80 مليار دينار! “راهن الكثير من المزايدين على مبالغ المذهلة، وهذا، على حساب نهج تقني زراعي مبتكر مشجعين بالتالي المزايدة”. والأفضل من ذلك ، أنه أشار الخبراء إلى “اقتراحات غير منطقية” على المستوى الزراعي و الزراعة المائية، على سبيل المثال، يلاحظون، “تحقيق العديد من الآبار في مزرعة ذات حجم متواضع، علاوة على ذلك تقع في محيط الري، أو أيضا إنشاء محاور لري الأراضي الواقعة في التضاريس الوعرة، الخ”.

أمام هذه الإقترحات، يتساءل واضعي التقرير عما إذا كان مقدمو العروض أو الشركات الاستشارية التي أعدت خطة العمل لديهم معرفة بالمعايير والإجراءات القانونية في مجال الهيدروليكا الزراعية أو إذا تجاهلوها.

من الناحية الفنية والابتكار، لاحظ الخبراء «عدم وجود عرض التكيّف مع تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمزارع التجريبية الواقعة في معظمها في المناطق التي تعاني من نقص المياه، علاوة على ذلك ، لا تملك هذا المورد من أجل إجراء ري المحاصيل. تصب العديد من الاقتراحات في تطوير المحاصيل الشجرية والخضرية (خاصة البطاطا الموجهة للاستهلاك) على معظم الأرض المخصصة لإنتاج البذور والشتلات. مما يدل على نقص المعرفة من قبل العديد من مقدمي العطاءات من الطبيعة الإستراتيجية للمهمة الرئيسية للمزارع ".

بالنسبة للخبراء الذين أعدوا الوثيقة، “يمكن استخلاص من المناقصات إرادة جزء كبير من مقدمي العروض لامتلاك الأرض حيث استخدم جزء منهم تعبير”ندي البلاد".

في الختام ، يعتقد مؤلفو التقرير أن ما يستخلص من تحليل العروض هو “الشهية المفرطة”،في حين، يشيرون إلى “مبدأ الشراكة كما كان مقررا من قبل الحكومة هو التضامن القطاعين العام والخاص لتحسين وللمزيد من تأمين إنتاج البذور والشتلات والبويضات ، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ، كما حددت أثناء الاجتماعات المتعلقة بالزراعة ل23 أفريل الماضي، ولا سيما في خطاب رئيس الجمهورية الذي يؤكد على الطبيعة الإستراتيجية لتحسين الإنتاج الزراعي والإنتاجية”.

أكثر من خطورة الملاحظات التي أدلى بها الخبراء في تقييم العروض المقترحة من أجل الحصول رأس المال المزارع التجريبية العمومية، ينبغي أن تجعل نتائج السلطات العامة تفكر قبل الشروع في هذه العملية التي تشبه كثيرا عملية تصفية قبل فوات الأوان.

إن التجارب السيئة لإحالة الشركات العامة إلى الخواص دو نية خبيثة الذين غالباً لا يملكون رأس المال ولا معرفة عن النشاط الذي يستثمرونه هي عديدة، و يجب أن تكون بمثابة نموذجا لا يجب تكراره.

سليمة تلمساني