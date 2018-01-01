تحطم طائرة عسكرية جزائرية تحمل على متنها 257 راكبًا

الجمعة 25 أيار (مايو) 2018

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يقدم الحزب الجزائري للديمقراطية والاشتراكية ، خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية بعد إقلاعها من القاعدة الجوية لبوفاريك الأربعاء 11 أفريل. كان من المفروض أن يلتحق إليوشين بمدينة بشار. 257 راكبا لقوا حتفهم. من بينهم عشرة من أفراد الطاقم ، جنود شباب ، بعض منهم برفقة عائلاتهم ، صحراويون.

في هذه المأساة الوطنية التي أثارت كل الشعب الجزائري، يعبر الشيوعيون الجزائريون عن تضامنهم مع عائلات ضحايا الحادث والجيش الشعبي الوطني .

قسم التحرير

نشر في 12 أفريل 2018 من قبل in lien-pads