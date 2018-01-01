تجمع عمال مخزن الحبوب بالسوڤر

الجمعة 8 حزيران (يونيو) 2018

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اليوم السادس من جوان 2018 لاحظ عمال مخزن الحبوب بالسوڤر التابعين لتعاونية الحبوب الجافة تجمع حوالي 150 عامل من ولاية تيارت و بلديات أخرى لمساندة رفاقهم العاملين بالمخزن الذي تم اغلاقه من طرف رجل أعمال الذي بدوره قام بتغيير أقفال المخزن و طرد العمال بحجة امتلاكه لوثائق تثبت شراءه للمخزن.

هو نفس الأعمال الذي قام بقطع 70 شجرة و أخذ أرض الهيدروليكية .

قد بدأ تضامن المواطنين والعمال و يوم الأحد العاشر من جوان 2018 سيكون هناك تجمع أمام دائرة السوقر.

تم استقبال وفد من المواطنين من قبل وزير البيئة و مكتب وزير الداخلية.

في انتظار الأجوبة يستمر الإحتجاج.