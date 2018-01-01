المهاجرون: من يزرع الرياح يحصد العاصفة

الثلاثاء 24 تموز (يوليو) 2018

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إن القوى الإمبريالية في أوروبا ومعلمها الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفوضى والحروب في العالم. يجب عليهم أن يتحملوا عواقب أفعالهم، وعلى وجه الخصوص، التكفل بالملايين المشردين الفارين من الهمجية التي زرعوها في بلدانهم.

لا تشكك كل هذه المجموعات السياسية المشمئزة والقوات المعاونة لها التي تدير الدول الإمبريالية في مسؤوليتهم المثبتة. من صالوناتهم المذهبة، يبتلع هؤلاء القادة مثل الخنازير، وينظرون في مكان آخر. يريدون الحصول على كل شيء دون التخلي عن شيء.

إن قادة البلدان الإمبريالية همجيون وقتلة في الحرية. أولئك الذين شنوا الحرب في العراق، والذين تفاخروا بإعادتها إلى العصر الحجري، لم يقل أحد أي شيئًا. أولئك الذين شنوا الحروب في أفغانستان، العدوان على سوريا وليبيا أين اغتيل رئيس دولة على المباشر، لم يقل أحد أي شيئًا. ومع ذلك، فإن أرماد تهم المجهزة بأسلحة متطورة التي ارتكبت مذابح ضد الشعوب، دمرت منازلهم، تاركا وراءها عدة آلاف من القتلى، ولم تستثن من ذلك النساء و الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن نضيف سلوك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين يأتون لإنهاء المهمة عن طريق فرض تدابير جذرية الذي تفترض انتعاش الاقتصاد، الاقتصاد الذين دمروه. وفي سخرية شيطانية، يرسلون الشركات متعددة الجنسيات ،أخطبوط مترامية الأطراف، لإعادة بناء البلاد الذين دمروه وإنه البلد الذي دمر من خلال تصرفاتهم من سيدفع الثمن للشركات المتعددة الجنسيات. إنها قمة العار.

لا أحد يترك بلاده من أجل المتعة، ليس لهؤلاء الملايين من الناس الفارين من الحروب والكوارث الاقتصادية والبؤس سوى حل واحد: الهجرة إلى الدول الغنية وخاصة أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. لم تعد حياتهم ذات أهمية، لا يترددون في الركوب على متن قوارب الموت التي غالباً ما تكون نهاية الرحلة الموت.

وبطبيعة الحال، إنه ليس النعيم، كما في كل مكان في النظام الرأسمالي، عانت الجماهير الشعبية، ولا سيما العمال، من الاستغلال الوحشي لأرباب العمل، والظلم الذي لا يمكن تحمله. ولكن بأي حق تتدخل القوى الإمبريالية في الدول المعترف بها دوليًا وأعضاء في الأمم المتحدة؟ فإن القوى الإمبريالية هي المسؤولة عن هذه الهجرة المأساوية لبشر مستاءين، هائمين في شوارع أوروبا التجارية و المتعجرفة، يبحثون ببساطة عن الطعام أو سقف للنوم. إنهم ليسوا غزاة، ولا لصوص.

إد إستمعنا لكل وسائل الإعلام هذه، و هذه الأحزاب السياسية ، و هؤلاء العنصريون من جميع الأنواع ، زرع الذعر والرأي في الرأي العام: ،“هؤلاء المهاجرون الذين يغزوننا ، إن حضارتنا مهددة ، يجب أن نلقي بهم في البحر ، إلخ.”

من بين الآلاف الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط، نساء وأطفال، وهو رقم يعكس فقط إلى حد بعيد الواقع. هذا لا يكفيهم. لقد أصبح البحر المتوسط مقبرة الفقراء. يستقبل هؤلاء الملايين من البؤساء الذين نجو من الموت، والذين يصلون إلى أوروبا معتقدين أنهم سيجدون حياة أفضل في نهاية المطاف، من قبل السلطات و كأنهم لا يساوون شيئا ولا حتى مثل الحيوانات. على الأقل يعطى للحيوانات العلف. عكس لهم الذين ليس لديهم الحق في الطعام. لكن في أوروبا هذه التي تدعي في كل وقت بحقوق الإنسان، لا تزال هناك بعض الآثار عن ممارسة تجارة الرقيق في أفريقيا لعدّة قرون. كان يلقى من قوارب الرقيق الآلاف من العبيد لأسماك القرش. كانت تجارة الرقيق أكبر إبادة جماعية على الإطلاق الغير معترف بها.

من يزرع الرياح يحصد العاصفة

ليس لهم سبيل آخر، ليس لديهم ما يخسره، إنهم هنا هؤلاء المهاجرون أمام القادة الأوروبيين أو الأمريكيين الذين يتخاصمون أمام الكاميرات، بالإدلاء بتصريحات غير لائقة و حتى عنصرية. إنهم هنا هؤلاء المهاجرون لأن هذا هو الجواب الوحيد الذي وجدوه. يطالبون التعويض استعمرتمونا بالقوة، ، لقد دمرتوا منازلنا، لقد نهبتوا ثرواتنا، لقد قتلتوا أطفالنا ونسائنا، اقتصادنا مهلهلا. لقد استعبدتمونا لقرون، قمنا ببناء بيوتكم وقصوركم، حرثنا أراضيكم ودون الحصول على أي شيء في المقابل، مات الآلاف من مواطنينا في ظل العمل الشاق الذي فرضه أتباعكم، و البعض عذبوا حتى الموت، لقد سقينا بلادكم بدمائنا، يرجع جزء كبير من ثروتكم إلى الاستغلال المشئوم للعبيد الأفريقيين والهنود في أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة. ليس لدينا شيء نأكله، لذلك نأتي إليكم لطلب يد المساعدة و لاستقبالنا في بلدكم المليئة بهذه الثروات الذي جزء منها ملك لنا.

لياس سحورة