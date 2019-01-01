السلطة تتجاهل المسيرات الشعبية ضد العهدة الخامسة و تخطط لخدعة جديدة

الثلاثاء 5 آذار (مارس) 2019

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قررت الحكومة إيداع ملف ترشح رئيس عاجز عن الحركة والإدراك للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة يوم 18 أفريل القادم. متجاهلة بدلك المسيرات الشعبية العارمة احتجاجا على ترشح الرئيس بوتفليقة و المظاهرات التي حشدت يوم الجمعة 1 مارس بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في العاصمة وفي عشرات المدن الأخرى من البلاد.

يطلب أولئك الذين يتحدثون باسمه و بموافقته إعادة انتخابه للسماح له بتنظيم انتقال سلمي في السنة التي تلي الرئاسية. و مباشرة بعد الانتخابات، سيتم تنظيم ندوة وطنية من شأنها إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.

في الواقع، هذه الوعود ما هي إلا أكذوبة فظة لكسب الوقت من أجل إبرام ترتيب جديد مع الأطراف المختلفة للبرجوازية و التصالح مع الذين تخالف معهم لتقاسم الكعكة و إقامة نظام جديد لإعادة شن حملة تهجمية ضد العمال، والفلاحين الفقراء، والشباب، بتوحيد أصحاب الامتيازات القديمة والجديدة المتحالفة مع الإمبريالية والشركات متعددة الجنسيات لها. هذا هو الغرض من هذه الخطة.

ت.و.