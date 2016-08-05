السعودية : الآلاف من العمال الهنود ينتظرون طبق من الطعام فى المائدة التي نظمتها السفارة الهندية فى جِدة

الخميس 11 آب (أغسطس) 2016

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ينتظر الآلاف من العمال الهنود العاملين فى السعودية لطبق من الطعام خلال المائدة التي أعدتها السفارة الهندية فى مدينة جِدة ، وذلك نتيجة تسريح آلاف العاملين فى الشركات السعودية ، وبصفة خاصة فى قطاع الإنشاءات .

بوجد أكثر من ثلاثة مليون عامل هندي فى السعودية ” محاصرون” وغير قادرون على تغطية احتياجاتهم الأساسية و لا حتى ثمن تذكرة العودة إلى ديارهم. تم مؤخرا فصل 800 عامل كانوا يعملون فى شركة ” اوجير” للإنشاءات .

فى ذات الوقت ، تظاهر يومي 30 – 31 يوليو خارج المقر الرئيس للشركة فى جِدة . العمال السعوديين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ سبعة شهور من قِبل نفس الشركة ، كانت تظاهرة حاشدة مما أدى إلى إغلاق الطُرق الرئيسية ، مما جعل رجال الأمن مهاجمة العمال المناضلين .

يراقب اتحاد النقابات العالمى الموقف عن كثب ، ويدعو جميع العمال قي السعودية بغض النظر عن عِرقيتهم لتوحيد صوتهم مع الحركة النقابية للطبقة الموجهة .

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اتحاد النقابات العالمى

الأمانة العامة

05 أغسطس 2016