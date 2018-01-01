الحكومة الكوبية والشعب الكوبي يحبطان استفزاز أمريكا جديدا عشية انتخابات هدا الأحد 11 مارس

الثلاثاء 13 آذار (مارس) 2018

par



حاول الرئيسان السابقان لكولومبيا وبوليفيا وشخصيات سياسية أخرى في خدمة أميركا الدخول إلى كوبا دون دعوتهما للتدخل في إجراء الانتخابات في كوبا اليوم. الغرض من هذه المناورة الفاضحة واضح: بمساعدة شهاداتهم المزعومة، صناعة “أدلة” ذات طابع ديمقراطي لهذه الانتخابات، بدأ حملة تشويش دولية لتبرر بعد دلك تدخل الولايات المتحدة في هذا البلد.

قام وزير الشؤون الخارجية بتفكيك الآلية التقليدية لهذا النوع من العمليات الاستفزازية أين الدول الإمبريالية عودت الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وسيادتها.

“جرت محاولة للتنظيم من الخارج بعمل جديد من الاستفزاز ضد كوبا ، من خلال منح” جائزة " مع هدف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا ، خلق عدم الاستقرار ، وتشويه صورة البلد والعلاقات الدبلوماسية لكوبا مع الدول الأخرى.

تم تنفيذ العملية بتمويل ودعم المجموعات المضادة للثورة المقيمون في الخارج والمنظمات الدولية الأخرى مثل ما يسمى مبادرة إسبانيا والأمريكتين ، المؤسسة الديمقراطية بان الأمريكية، مؤسسة ضحايا الشيوعية ، باستعمال مجموعة صغيرة ضد كوبا غير قانونية كأداة.

كما هو معتاد كل مبادرة رجعية في منطقتنا، لم تفتقر لمشاركة الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية (منظمة أمريكا الجنوبية).

يجب أن نتذكر أنه جرت عملية مشابهة في العام الماضي التي ضمت إليها المجموعات المذكورة أعلاه ، مركز الديمقراطية والمجتمع من أجل الانفتاح والتنمية لأمريكا اللاتينية ، معهد البلدان الأمريكية من أجل للديمقراطية ، بقيادة الإرهابي وعميل وكالة الاستخبارات الأمريكية كارلوس ألبرتو مونتانير، الذين كانوا يعملون بنشاط ضد كوبا وجميع هؤلاء ، المعروفين بسمعتهم السيئة ، يعتمدن على المؤسسة الوطنية للديمقراطية التي تأتي تمويلها من حكومة الولايات المتحدة لتنفيذ برامج تخريبية ضد كوبا.

هاته المنظمات لديها مراجع واسعة كوكلاء التدخل والتخريب الذين من هدفهم تدمير الحكومات التقدمية لأمريكا بحشد الوسائل والجهود الهامة ضدهم.

من الواضح، أنهم يحافظون على صمت متواطئ حول تهديدات استخدام القوة كما يوضحه التحريض الأمريكي الأخير لانقلاب عسكري ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية. فشلوا في التحدث بصراحة عن الانقلابات في القارة، إدانة الفقر والجوع، أو التمييز الديني والعرقي الموجود في منطقتنا.

لا يمكن لشعبنا الاعتماد على هذه المنظمات وقادتها للقتال من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة، أو لدعم أسر القادة التقدميين، النقابيين والصحفيين المقتولين لمثلهم السياسية، أو ضحايا الجماعات شبه العسكرية والجريمة المنظمة الآخرين.

في الوقت الحاضر، حاولوا تقديم ما يمكن أن يؤثر على التطور العام للانتخابات في كوبا. الإجراأت المشتركة لإستراتيجية الاتصالات ، من خلال استخدام الشبكات الإعلامية والاجتماعية الدولية ، مع تدابير الهدف منها التهرب من قوانيننا ، وتقويض شرعية الإجراء العادل والقانوني لسلطاتنا.على الرغم من أنه تم تحذيرهم واطلاعهم من أنهم لن يكون مرحبا بهم في كوبا لمثل هذه الأغراض ، أندريس باسترانا أرانغو خورخي فرناندو كيروغا راميريز الرؤساء السابقين على التوالي لكولومبيا وبوليفيا، ونائب التشيلي ممثل الاتحاد الديمقراطي المستقل، تطوع خايمي بيلولو أفاريا للمشاركة في هذا العمل الاستفزازي على التراب الكوبي.

لذلك، وفقًا لقوانيننا ومعاييرنا الدولية، لم يُسمح لهم بدخول بلدنا.

هذا العمل جزء من الهجوم الإمبريالي ضد شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريب. أكدت الحكومة الأمريكية مجددا على “ملائمة” وصحة “مبدأ مونرو”. وتسببت في تعليق العلاقات الثنائية مع كوبا.

لم يهتم أنصار هاته الخيانة على الإطلاق بكوبا أو الشعب الكوبي ، أنهم يسيئون بمحاولة انتهاك النظام الدستوري المختار بحرية. لهذا السبب فهم يلجؤن إلى موارد وشخصيات خارجية لتحقيق أهدافهم.

في كل مرة يفعلون ذلك، هناك هذا الطريق وليس آخر، سيحصلون على استجابة صارمة من الكوبيين، الذين يظلون متحدين ومخلصين لمبادئ الثورة، وسوف نظهره يوم الأحد، 11 مارس، عندما نصوت بشكل جماعي لمرشحي الشعب ".

هافانا ، 8 مارس 2018