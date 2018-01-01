الأحد 4 آذار (مارس) 2018



الحصيلة لفيدال كاسترو في كوبا

البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي لا يعاني من سوء تغذية الأطفال (اليونيسيف) -

• أعلنت جنة عالمية للأطفال (اليونيسيف)

• أدنى معدل وفيات للرضع في أمريكا (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف)

• 130.000 خريج طبي منذ عام 1961 (منظمة الصحة العالمية)

• 10 تلاميذ لكل معلم

• 200 مليون طفل ينامون في الشارع في جميع أنحاء العالم، لا يوجد أي طفل في شوارع كوبا.

• تطوير 4 أنواع من لقاحات ضد السرطان

• النظام الصحي، مثال للعالم أجمع (منظمة الصحة العالمية)

• تخصيص 54 % من ميزانية الدولة للخدمات الاجتماعية

• تضاعف كوبا بالمئات إعانات إسبانيا في المكافحة ضد إيبولا.

• أرسلت كوبا 796 من الأطباء والممرضين إلى ليبيريا وغينيا.

• أفضل نظام تعليمي في أمريكا اللاتينية

• أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في التعليم

• واحد من أعلى معدلات التنمية البشرية (الأمم المتحدة)

• أول بلد في العالم قضى على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل.

• أول بلد في العالم قضى على شلل الأطفال

• البلد ذو معدل الجريمة الأدنى في الأمريكتين.

ملاحظة: كل هذا مع حظر لأكثر من 50 عاما. مع كاسترو، ظلت كوبا مستقيمة وكريمة على الرغم من المصاعب المتتالية لهذا الحظر غير المبرر.