الحصيلة لفيدال كاسترو في كوبا
الحصيلة لفيدال كاسترو في كوبا
البلد الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي لا يعاني من سوء تغذية الأطفال (اليونيسيف) -
• أعلنت جنة عالمية للأطفال (اليونيسيف)
• أدنى معدل وفيات للرضع في أمريكا (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف)
• 130.000 خريج طبي منذ عام 1961 (منظمة الصحة العالمية)
• 10 تلاميذ لكل معلم
• 200 مليون طفل ينامون في الشارع في جميع أنحاء العالم، لا يوجد أي طفل في شوارع كوبا.
• تطوير 4 أنواع من لقاحات ضد السرطان
• النظام الصحي، مثال للعالم أجمع (منظمة الصحة العالمية)
• تخصيص 54 % من ميزانية الدولة للخدمات الاجتماعية
• تضاعف كوبا بالمئات إعانات إسبانيا في المكافحة ضد إيبولا.
• أرسلت كوبا 796 من الأطباء والممرضين إلى ليبيريا وغينيا.
• أفضل نظام تعليمي في أمريكا اللاتينية
• أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي في التعليم
• واحد من أعلى معدلات التنمية البشرية (الأمم المتحدة)
• أول بلد في العالم قضى على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل.
• أول بلد في العالم قضى على شلل الأطفال
• البلد ذو معدل الجريمة الأدنى في الأمريكتين.
ملاحظة: كل هذا مع حظر لأكثر من 50 عاما. مع كاسترو، ظلت كوبا مستقيمة وكريمة على الرغم من المصاعب المتتالية لهذا الحظر غير المبرر.