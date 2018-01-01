الحركة المناهضة للحرب تحتشد في الولايات المتحدة

الخميس 22 شباط (فبراير) 2018



أعلن عن أعمال ربيعية ضد الحروب المحلية والخارجية من قبل تحالف واسع من المنظمات من أجل العدالة والسلام *.

يوم السبت 3 فيفري اجتمع 66 ممثلا من 42 منظمة أمريكية فى مؤتمر و دعو إلى حشد اقليمى ضد الحروب المحلية والخارجية في نهاية أسبوع في 14 و 15 افريل.

من الواضح,أكدوا في بيان ««انه قد حان الوقت لحشد الحركة المناهضة للحرب وجعلها واضحة خلال هذه الفترة الانتخابية المتوسطة الأجل عندما يستمر أنصار الحرب في الصعود«.

يواصل البيان:

«نحن نشهد زيادة في الميزانيات العسكرية وتخفيض الضرائب للشركات والأغنياء، في حين يتم تخفيض البرامج التي تعود بالنفع على الشعب. اعلنت الولايات المتحدة عن وجود قوة عسكرية دائمة فى سوريا و انه قد تم تجاوز 16 عاما من الحرب في أفغانستان. التهديدات ضد كوريا الشمالية وروسيا والصين تزيد من شبح الحرب النووية. أعلنت الولايات المتحدة بصفة استفزازية القدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل سفارتها هناك، نقل عارضه العالم بأسره. يتزايد الوجود العسكري للولايات المتحدة في أفريقيا واليمن، تستمر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في تدمير هذا البلد الذي تشهد فيه المجاعة والمرض ارتفاعا. لا تزال فنزويلا، سوريا، إيران وبلدان أخرى أهداف للولايات المتحدة من أجل تغيير النظام. على الصعيد المحلي، تستمر عسكرة الشرطة. تتعرض النقابات للمهاجمة. يخضع المهاجرون للإرهاب اليومي لعمليات الترحيل إلى مراكز الاحتجاز الدولية ويصف ترامب والمسؤولون العنصريون في إدارته المؤيدين المُتَعَصِبين البِيض والنازيين الجدد بأنهم رجال مرموقون »

انظر الموقع : http://SpringAction2018.org :