الثلاثاء 1 أيار (مايو) 2018

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يصر الفلسطينيون في غزة على استمرار المظاهرات التي نظمت منذ 30 مارس كل يوم جمعة نحو الجدار الذي يفصلهم عن بلادهم المسلوبة حتى 15 ماي. إنها مسيرة سلمية وغير عنيفة. مطالبهم واضحة. إنها جزء من جميع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ عام 1948: نهاية الاستعمار والفصل العنصري في جميع أنحاء فلسطين المحتلة وجاء حق عودة اللاجئين.

خلال التجمعات الأخيرة، سكان غزة، أين معظمهم لاجئون من النكبة، مطرودون أو نزعت ملكيتهم، جاءوا ليعبروا عن يأسهم بعد 11 سنة من الحصار الإجرامي. وقد وضع الجيش الإسرائيلي قناصته مع أوامر صريحة لقتل المدنيين الفلسطينيين، مما خلق الوعي الكامل لشروط مذبحة. لقد جهزت طائراتها العسكرية بدون طيارا بقنابل الغاز المسيل للدموع.

في صمت متواطئ من المهاتفين “بحقوق الإنسان” ذات السرعتين، عمل بربري آخر لدولة إسرائيل الفاشية. سوف تتمتع بالإفلات التام من العقاب. يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا فتقتل نساء وأطفالا دون تمييز. 20 قتيلاً، 1400 جريح، حصيلة تضيف إلى المذابح الأخرى. لأكثر من سبعين سنة، يتعرض الفلسطينيون للقوانين الوحشية لدولة مجرمة تدعمها القوى الإمبريالية. وماذا عن تلك البرجوازية العربية، الطفيلية والفاسدة، التابعة للقوى الإمبريالية، التي تتعامل مع الدولة الفاشية لإسرائيل. من ناحية أخرى ماذا تفعل جامعة الدول العربية؟ هو صمت متواطئ للقتلة. في بلدنا، وبغض النظر عن الاحتجاجات الشكلية التي لا تعين الولايات المتحدة الأمريكية الراعي لهذه الدولة الاستعمارية والعنصرية، أترك الأمور على حالها.

عدة آلاف من القتلى، عدة مئات من السجناء السياسيين، بما في ذلك المئات من الأطفال الصغار، عمليات الإخلاء، تدمير مساكنهم، الاعتقالات التعسفية، سلب أراضي أجدادهم، حصار غزّة، هذا هي حصيلة هذه السنوات العشر الأخيرة فقط لقطاع غزة.

الشباب الفلسطيني الذي لم يعرف سوى الحرب والأعمال الوحشية التي ارتكبها المحتل، هم في طليعة الكفاح من أجل تحرير فلسطين. الشابة عاهد التميمي، البالغة من العمر 17 سنة، والتي تجرأت على صفع جندي إسرائيلي دهس موطنها بخطواته الملوّثة، هي الرمز. لا يمكن لأي قوة في العالم أن توقف هذه المعركة لجيل شاب إصراره لا يعاني من أي غموض. هدا التصميم، بناه في ضل العذاب والإهانة من المستعمر منذ ولادته. إنه مستعد للتضحية النبيلة وتولي المسؤولية عن آبائهم في النضال التحرري لفلسطين.

الاحتفال بيوم الأرض، يدل على أن المقاومة والتمسك في بجذور أراضي أجدادهم، هي في ذهن كل الفلسطينيين.

من الأفضل للقادة الفاشيين في إسرائيل أن يفكروا في عواقب أفعالهم. من يزرع الريح، يحصد العاصفة ! إلى متى، سنقبل بأن يتم ذبح شعب أعزل على المباشر مع الإفلات التام من العقاب؟

هذا يدل على أن التضامن الدولي الكبير للشعب الفلسطيني لم يعد كافيا. يجب علينا القيام بالمزيد.

أول المعنيين هم أولا الجماهير الشعبية في الدول العربية: لوضع حد لهيمنة هده البرجوازية الطفيلية، الفاسدة والمتحالفة مع العدو، لتحقيق تضامن دون هوادة مع الشعب الفلسطيني الشقيق. يمكن للحشد الجماهيري أن يغير ميزان القوى في الشرق الأوسط. وينطبق هذا أيضا بالنسبة على بلادنا.

دعم ثابت ل:

دولة فلسطينية مستقلة، قادرة على البقاء وذات سيادة داخل حدود عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ؛

انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 ، بما في ذلك مرتفعات الجولان ، مقاطعة شبعة في جنوب لبنان.

نهاية المستوطنات وانسحاب المستوطنين الذين استعمروا الأراضي الفلسطينية المحددة في حدود عام 1967، إطلاق صراح جميع السجناء السياسيين وعودة اللاجئين.

لياس سحورة