الاحتفال بيوم الحراك العالمي لاتحاد النقابات العالمي

الثلاثاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2017

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03 أكتوبر 2017

ان اتحاد النقابات العالمي يحتفل بيوم تأسيسه و يوم الحراك العالمي 3‪/‬10‪/‬2017 و الذي كرّس هذه السنة للمهاجرين و اللاجئين.

تمت زيارة و لقاء أُسر اللاجئين السوريين في مخيم لاجئين قرب منطقة ريتسونا الذي يبعد 100 كم عن العاصمة اثينا.

الزيارة تمت بوفد من اتحاد النقابات العالمي الذي كان برئاسة الامين العام للاتحاد جورج مفريكوس برفقة نائب رئيس الاتحاد خيضر ابراهيم ،رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين، الذي اتى في زيارة رسمية لاتحاد النقابات العالمي في يوم تأسيسه. برفقتهم ايضاً كانت نائبة رئيس اتحاد النقابي الدولي للتعليم سولا لمبوذي. تم تقديم 600 دفتر ، 50 كرة قدم و كرة سلة، لاطفال في مختلف الاعمار. الاطفال لعبوا و تهنوا بالالعاب التي قدمنا لهم و فعلوا ما هو طبيعي ان يقوموا به، ان يلعبوا و ينبسطوا مع اصدقائهم.

ان اتحاد النقابات العالمي لا ينسا المبادئ التي أُسس عليها و يؤكد بنشاطاته على دوليته، مشاعره الانسانية و تضامنه مع الطبقات الكادحه في انحاء العالم.

نكمل على نهج النضالات المشتركة مع المهاجرين و اللاجئين و نناضل من اجل غد خالي من استغلالية انسان لانسان اخر.

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