الاتحاد العالمى لنقابات العمالية بيان الاتحاد العالمى احتفالا بيوم التضامن الدولى مع الشعب الفلسطينى

الخميس 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

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بمناسبة يوم التضامن الدولى مع الشعب الفلسطينى يعرب الاتحاد العالمى للنقابات العمالية عن تضامنه الدائم مع الشعب الفلسطينى . وفى هذا اليوم العظيم نناشد النقابات المنضمه للاتحاد العالمى والمنظمات الصديقة وكافة النقابات المناضله حول العالم وفى كل مكان ان تعرب عن تضامنها مع النضال العادل للشعب الفلسطينى ضد وحشية الاحتلال الاسرائيلى وان تشن حملات تضامنية مع الشعب الفلسطينى .

وعلى ذلك كمسئولية الامم المتحده والاتحاد الاوربى والمنظمات الدولية الاخرى مواصلة عدم تقبل الوضع ولكن هذه المنظمات تتظاهر بالعدل والانفاق ولكنها فعليا تساند السياسة الاسرائلية.

ومن هذا المنطلق يعبر الاتحاد العالمى عن تضامنه الدائم والسابق والتام مع شعب فلسطين ونضاله من اجل حقه فى وطن مستقل ونعترض بشده على الايباده العرقية التى يتعرض لها اخوتنا واخواتنا الفلسطنيين والتى تمارسها الحكومة الاسرائلية الاستعمارية الاجرامية .

ونطالب بالاتى :-

• الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا للحدود المتفق عليها عام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية .

• التوقف عن بناء المستوطنات وسحب جميع المستوطنين اللذين استوطنوا هناك وفقا لمرسوم الحدود المتفق عليها عام 1967 .

• هدم الجدار العازل فى القدس

• منح كافة اللاجئين الفلسطنيين حق العوده لمنازلهم وفقا للقرارت الصادره عن الام المتحده

• عدم الاعتراف بإى اقصاء يتم ممارسته ضد الفلسطنيين فى الضفه الغربية وقطاع غزه .

• اطلاق السراح الفورى للسجناء الفلسطنيين والسجناء السياسيين المحتجزين فى السجون الاسرائلية

• انسحاب الجيش الاسرائيلى من جميع الاراضى المحتله عام 1967 بما فى ذلك مرتفعات الجولان ومنطقة شيبة بجنوب لبنان

وفى ظل الظروف الحالية فعلى العمال الفلسطنيين تقويه اواصر الصداقة مع الاتحاد العالمى الذى يؤازر الشعب الفلسطينى منذ عام 1945 وحتى وقتنا الحالى .

وبات من الضرورى استئصال النقابيين الفاسدين عملاء النقابات الصفراء والقاده النقابيين الفسدين الذين يسلبون كدح العمال الفلسطنيين .

كان ولايزال الاتحاد العالمى للنقابات العمالية وسيظل دوما فى جانب الشعب الفلسطينى حتى يحقق النصر ولن تكون الروح الدولية للاتحاد العالمى عرضه للبيع او الاتجار

فليحيا نضال الشعب الفلسطسينى

سكرتارية الاتحاد الدولى للنقابات العمالية

29 نوفمبر 2017