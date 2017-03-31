احتيال ضريبي واجتماعي: رغم أزمة عائدات النفط السلطة لم تحرك ساكنا (1

الاثنين 18 أيلول (سبتمبر) 2017

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تعثرات السلطات في تنمية الاقتصاد “الغير الرسمي” والحاجة إلى فرض التقشف على الطبقات الغنية تطرح مسألة المساواة بين المواطنين أمام الضرائب. حتى الآن ، وفي الواقع منذ الاستقلال. لم ترى وزارة المالية أنه من المفيد نشر إحصائيات رسمية عن مساهمة الفئات الاجتماعية المختلفة في الجباية المالية للدولة. بالكاد وافق مسؤولون من مديرية الضرائب على إعطاء الصحافة أرقام إجمالية عن مبالغ الضرائب التي يدفعها الموظفون وغير الموظفين. لكن ليس لديهم إحصائيات هامة عن عدد دافعي الضرائب الذين فعلوا ذلك، وبالتأكيد ليس البيانات لكل فئة الدخل، ووفقا للحالة الاجتماعية ء المهنية (العمال وأرباب العمل والعاملون لحسابهم الخاص وما إلى ذلك) أو عن طريق القطاع القانوني. كما لو كنا نريد إخفاء تمدد عدم المساواة الاجتماعية و خاصة الظلم الذي يعاني منه الموظفون والتي لا يمكن الإفلات من الضرائب على الأجور والرواتب منذ أن تم حجبها من المصدر منذ عام 1963.

كم عدد المرات التي عبرا فيها عمال رويبة عن استيائهم من عدم المساواة قبل الضريبة؟فالضرائب التي يدفعها التجار منخفضة جدا مقارنة بالضريبة التي تجنيها الدولة من الموظفين من مصدرها. بدخل متساوي يدفع الموظف ثلاثة أضعاف الضرائب على الأقل من التاجر، ورجل الأعمال، لنفترض أن هذا الأخير يدفع فعلا.ظلم آخر،مبدأ الضريبة التدريجي الذي يعني كلما ارتفع الدخل تزداد أكثر الضرائب ،غير مطبق.يبلغ معدل الضريبة على الأرباح 10٪ وهو ثابت.في حين أن الأجور الضريبة تقدمية.

يمكن للمساهمين من الشركات الحصول على مليارات دينار من الأرباح، ولن يدفعوا للدولة إلا 10٪، وطبق نفس المعدل على راتب قدره 32500 دينار.الموظف الذي يتقاضى 120000دينار شهريا يجب أن يدفع 24.6٪ من ما حصل.[1] وهو يتناسب 2 مرات ونصف أكثر من ربراب، بن عمر، الحسناوي ورفقائه،على سبيل المثال الأكثر شهرة أو الأكثر “رمزا” من الأغنياء الجدد.

في معظم البلدان الرأسمالية، كان من شأن هذا الوضع أن يثير مظاهرات اجتماعية كبيرة. من خلال نضالا تهم السياسية فرض العمال مبدأ تقدمية ضريبة الدخل، على الرغم من أنه لا يلغي التناقضات الطبقية.. في الجزائر، يبقى هذا النضال على جدول أعمال النضالات الاجتماعية المباشرة، على الأقل لوضع حد لشهية البورجوازية التي لا تشبع

الكتابة الوطنية

31.03.2017

[1] راجع جدول الضرائب العامة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية