احتجاج ازيد من 500 عامل من عمال مصنع تركيب السيارات هيونداي بتيارت

الخميس 27 حزيران (يونيو) 2019

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دخل ازيد من 500 عامل من عمال مصنع تركيب السيارات هيونداي طحكوت في احتجاج يوم 15/06/2019 و ذلك بعد سجن صاحب المصنع من طرف العدالة في تهم فساد.

و ذكر المحتجون ان مصيرهم في خطر و الصورة غير واضحة لهم بل اكثر من ضبابية. ناهيك عن تماطل الإدارة في توضيح الصورة للعمال و اكد عمال مصنع tmc انهم مع الحراك و لهم نفس المطالب الحراك مرحبين بتنظيف الدولة من الفساد و المفسدين ووترك العدالة تاخذ مجراها.

طلب العمال المحتجون من الدولة و الجهات المسؤولة تقرير مصيرهم ووتسوية وضعيتهم خوفا من شبح البطالة الذي يطاردهم و دخل العمال في احتجاج بعد ان انقطعت عنهم كل السبل المتاحة لايصال صوتهم للجهات المعنية للنظر في وضعيتهم و عدم تكرار اخطاء الماضي باحالتهم على البطالة و يكونون بذلك ضحية و تعهد العمال انهم لن يسكتو لحد تقرير مصيرهم.

مراسلة خاصة