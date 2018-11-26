اتحاد النقابات العالمي في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين

الجمعة 7 كانون الأول (ديسمبر) 2018

par



26 نوفمبر 2018

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، في 29 نوفمبر ، يكرر اتحاد النقابات العالمي ، الذي يمثل 95 مليون عامل في 130 دولة في القارات الخمس ، دعمه الاممي الراسخ وتضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل.

على مدار العام الماضي ، تصاعدت حدة العدوان الإسرائيلي ، وأصبح قتل مئات الفلسطينيين العُزّل الذين يحتجّون على الاحتلال أمر يومي ، وإصابة الآلاف من المدنيين بجروح بالغة بسبب الهجمات الجوية والبرية ،و قاسيةٌ هي الموافقة على “قانون-القومية” العنصري من قبل البرلمان الإسرائيلي . وعلاوة على ذلك ، فإن قرار رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحويل السفارة الأمريكية إلى هناك زاد من تدهور موقف إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين.

قرارات الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بحقوق الفلسطينيين لم تنفذ ، لأن المصالح الجيوسياسية و الاقتصادية لدولة إسرائيل وحلفائها مهيمنة.

في هذا الإطار ، يدعو اتحاد النقابات العالمي أعضاءه وأصدقاءه وجميع نقابات العمال النضالية إلى تعزيز نضالاتهم والتعبير عن التضامن الاممي مع القضية الفلسطينية،و بمناسبة اليوم العالمي للتضامن ، 29 نوفمبر 2018 ، لتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات أمام سفارات إسرائيل في بلدانهم ، فضلا عن المبادرات النضالية الأخرى.

سيشارك اتحاد النقابات العالمي في الامتثال السنوي باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا ، من أجل ممارسة الضغط من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

نطالب:

– الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967

– انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة عام 1967.

– إنهاء الأنشطة الاستيطانية وسحب جميع المستوطنين من الاراضي المحتلة عام 1967.

– هدم الجدار غير المقبول في القدس والضفة الغربية.

– رفع جميع أنواع الحصار والاقصاءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

– عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

كما يدعم اتحاد النقابات العالمي دعوة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربية ، I CATU ،لتنفيذ إضراب عام في جميع الدول العربية في 29 نوفمبر ، احتجاجًا على الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

لقد كانت الحركة النقابية النضالية العالمية ، اتحاد النقابات العالمي ، إلى جانب الشعب الفلسطينني منذ تأسيسه ، وسيدعم دائمًا كفاحهم العادل من أجل بلد حر ذي سيادة ، من أجل حياة تتمتع بالحرية والكرامة.