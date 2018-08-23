إعداد فيلم حول المناضل الشيوعي الجزائري فرنان ايفتون في فرنسا

الثلاثاء 11 أيلول (سبتمبر) 2018

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لقد علمنا أنه يتم حاليا إعداد فيلم حول رفيقنا المناضل الشيوعي فرنان ايفتون.

توضح المعلومات الواردة في وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإنتاج للمخرج الفرنسي هيليي سيستيرن، يعد اقتباسا للرواية “عن اخواننا الجرحى” للكاتب الفرنسي جوزيف اندراس.

لهذا الغرض، سوف نذكر المقال الذي نشره عنواننا حول كتاب أندراس.

اقرأ أدناه:

A propos du roman de Joseph Andras intitulé « De nos frères blessés »

الجزائر الجمهورية

مقال وكالة الأنباء الجزائرية

إعداد فيلم حول المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون

الجزائر- يتم حاليا إعداد فيلم مطول حول مسار المناضل المناهض للاستعمار فرنان ايفتون الذي أعدم بالمقصلة سنة 1957 بالجزائر العاصمة حسبما علم لدى المخرج الفرنسي هيليي سيستيرن.

و أوضح المخرج لوأج أن هذا الانتاج المشترك الجزائري الفرنسي يعد اقتباسا للرواية “عن اخواننا الجرحى” للكاتب الفرنسي جوزيف اندراس الصادر سنة 2016 الذي يتطرق إلى “السنوات الأخيرة لحياة فرنان ايفتون و لقائه مع زوجته هيلين و محاكمته أمام محكمة عسكرية”.

و يقوم بدور البطولة الممثل الفرنسي فانسون لاكوست و الممثلة فيكي كريبس من اللوكسمبورغ في دور الزوجة.

و سينطلق تصوير الفيلم الذي شارك في انتاجه الجزائري “ليث ميديا” خلال شهر اكتوبر القادم. و سيتم تصوير مشاهد الفيلم في الجزائر العاصمة و بعض المدن الفرنسية استنادا إلى المخرج.

وكالة الأنباء الجزائرية

23.08.2018

http://www.aps.dz/ar/culture/59800-...