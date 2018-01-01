أيرلندا : بلدية دبلن ترفع علم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

الجمعة 1 حزيران (يونيو) 2018

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لأسباب تاريخية واضحة , لطالما كانت دبلن حساسة تجاه مصائب فلسطين المستعمرة من قبل الكيان الصهيوني الغادر وتثبت بهذه البادرة دعمها الدائم.

اتخذت بلدية العاصمة الآيرلندية دبلن ,بعد تصويت المجلس ، قرارا برفع العلم الفلسطيني فوق مبناها تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وتم تمرير اقتراح رفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية دبلن خلال جلسة المجلس البلدي ، يوم الاثنين، 8 ماي. ولد هذا المشروع من مبادرة جون ليون ، عضو في الحزب اليساري المتشككين في أوروبا “(PBB) الشعب قبل الربح”. وقال هذا الأخير بأن فلسطين ضحية للفصل العنصري، والتي هي الآن » أسوأ من جنوب أفريقيا « .

تم التصويت على الاقتراح ب42 صوت مقابل 11، وامتناع 7 عن التصويت، بدعم من حزب سين فين (Sinn Fein) والعديد من الأحزاب اليسارية. رفضت أحزاب اليمين الوسطية فاين جايل (Fine Gael) و فاين فايل( Fine Fail) الاقتراح.

ينص الاقتراح على رفع العلم الفلسطيني “علامة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش في حالة احتلال في الضفة الغربية وغزة”. صرح على الموقع الاجتماعي فيسبوك ، المستشار سين فين ، لاري أوتول ، بٱنه “فخور بالتصويت على الاقتراح وسعيد برؤية العلم الفلسطيني يرفرف فوق مبنى بلدية مدينة دبلن”.

بلدية دبلن ترفع علم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني © David Fleming / RT

حيت رئيسة جمعية التضامن إيرلندا-فلسطين (IPSC) فاتن التميمي بالمشروع وشكرت الأيرلنديين على دعمهم وقالت أنها “عاجزة عن الكلام” أمام روح التضامن هده.

وقال بدلا من ذلك في رسالة إلى مستشارين قبل اتخاذ القرار، سفير إسرائيل في أيرلندا ، زئيف بوكر أن رفع العلم الفلسطيني سيؤدي إلى “عواقب سياسية خطيرة”، مضيفا أن بعض أفراد الجالية اليهودية الايرلندية قلقين بشأن “الرسالة السلبية” التي ينقلها هذا المشروع.

كل عام يحيي الفلسطينيون «دكرى النكبة" (يوم الكارثة) لتذكر ترحيل ما يقرب من سبعة ملايين فلسطيني من أراضيهم بين عامي 1947 و 1949 . في عام 2017، تحتفل يوم النكبة بعيدها الخمسين، تماما مثل حرب الأيام الستة الشهيرة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

دبلن ليست الوحيدة التي قررت أن تطفو علم فلسطين فوق مبناها البلدي. صوت أيضا مجلس مقاطعة سلايغو ، على الساحل الغربي لأيرلندا ، على مشروع مماثل.