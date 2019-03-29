أشياء جميلة تحدث في الجزائر

الجمعة 5 نيسان (أبريل) 2019

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و على هامش الأحداث التي شاهدتها جميع أنحاء الجزائر، قرر الشباب من الجماهير الشعبية وكذلك الأكبر سناً النزول إلى الشارع ولكن ليس فقط للمشي والتظاهر. اختاروا التعبير عن أنفسهم في فنهم ورغباتهم.

شعب حر هو أيضا شعب مسؤول. و يسهر على بناء بلد أين سيتم ضمان مكانته. يجب علينا إذا الحرص في الطلب على تغيير هذا النظام الذي أخذ الشعب رهينة، ويجب علينا أن نحرص على طرد وعقاب كل من اقتحم الاقتصاد عن طريق الاغتصاب والتحويل المخزي للموارد التي تستحقها الجماهير الشعبية والعمال الذين ينتجون ثروة هذا البلد.

في المطالبة برفضنا لنظام طفيلي، يجب علينا أيضا أن نحرص اليوم للعمل على حظر الاستغلال وعدم السماح للرأسمالية الوحشية التي تتطور في بلدانا دون ضبط، مواصلة هدر الثروات واستغلال الجماهير العاملة التي معاناتها شديدة اليوم. يكفي سماع تعليقات السكان التي تبث عبر شاشات التلفزيون في البلاد خلال هذه الأحداث.

من خلال اتخاذ المبادرة، أعادت الجماهير اكتشاف كل إمكانيات التعبير.

كان من دواعي سرورنا أن نرى مسرحية في ساحة متحف البريد المركزي في الجزائر العاصمة وسط متظاهرين منتبهين والذين كانت مفاجأة لهم وهدية أيضًا. لقد قام هؤلاء الشباب باستعادة الشارع كما في أيام كتاب ياسين.

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أبعد من ذلك بقليل، يمكننا أن نرى راقصين يعبرون بحرية كاملة عن فنهم في الشارع وسط الجماهير التي كانت هناك.

و موسيقيون أمتعنا تعبيرهم و قد ألقوا موسيقاهم بصوت عالي في سماء المدينة التي استولوا عليها.

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ما أجمل الجزائر عندما تأخذ جماهيرها الشعبية طعم الحياة!

جمال موهاب

29.03.19