ذكرا يوم 17 أكتوبر 1961
اليوم نتذكّرر نهآر 17 اكتوبر 1961 لما الصّلطة الإستعمريًة الفرنسيّة ارتكبت جرائمها واغتالت فى شوارع باريزعصيمتها مئات جزائريين طلبين استقلال بلادهم
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مدراء جرائد جزائرية يتعشّون في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رفقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن:
لو لم تكشف يومية ليكسبريسيون بتاريخ 27 جويلية [1] عن الخبر لما سمع أحد بهذا الحدث، إذ جلس على مأدبة العشاء التي نظمتها السيدة جوان أ.بولاشيك، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مدراء جرائد تم اختيارهم كعيّنة من التيارات التي تعبر المجتمع ّ“المدني”
لن نعرف إن كان “المجتمع المدني” المحترم قد أعرب لأنتوني بلينكن عن معارضته أو بالعكس عن دعمه لتدّخلات الولايات المتّحدة في العالم وعلى حدود الجزائر أيضا. إن كان قد وبّخه بشدة بشأن تحالف أمريكا مع قوات العصور الوسطى، إنّ كان قد ذكّره بالمآسي التي أنتجتها إمبريالية بلده، إن كان قد أعرب له عن رأيه في مواقد الحروب المشتعلة في أوروبا الشرقية تحت ذراع الناتو، إن أعرب له “بكل صراحة” عن تأثره بشأن اغتيال الشرطة لعشرات السود كل عام، إلخ.
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15-08-2016
زهير بسّة
الترجمة من الفرنسية: محمّد بومنجل
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السعودية : الآلاف من العمال الهنود ينتظرون طبق من الطعام فى المائدة التي نظمتها السفارة الهندية فى جِدة
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ينتظر الآلاف من العمال الهنود العاملين فى السعودية لطبق من الطعام خلال المائدة التي أعدتها السفارة الهندية فى مدينة جِدة ، وذلك نتيجة تسريح آلاف العاملين فى الشركات السعودية ، وبصفة خاصة فى قطاع الإنشاءات .
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اتحاد النقابات العالمى
الأمانة العامة
05 أغسطس 2016
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷﮭﺪﻧﺎ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺘﮭﺎ، وﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ واﻟﻐﻤﻮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ إﻓﺎدات اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ.
وأﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل أن ﻓﺘﺢ ﷲ (...)
إخفاء تسجيل مصور لإعدام الفتاة وأخيها على قلندي
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للتعبير عن التضامن الوطني و الدولي مع القضية الصحراوية"
ولكن لنعد إلى مفهوم التضامن الوطني وفق سيدي سعيد. “عيد العمال” هذا، على حد تعبير هذا الصحفي، وهذا “التضامن الوطني”، ما هو مفهومهم بالضبط؟ يوم عطلة مدفوعة الأجر، لا غير؟ ويوم “تلاحم اجتماعي”، بمعنى التوقف عن الكفاح من أجل تحسين ظروف المعيشة وإيجاد منصب شغل (أو الحفاظ عليه إذا كان موجودا أصلا)، بمعنى السكوت عن الاستغلال من طرف أرباب العمل والكف عن محاربته؟
لو لم يكن العمال قد ناضلوا من أجل حقوقهم، لما كان هنالك أي “عيد” في الفاتح من ماي. حتى الاستعمار الفرنسي كان مضطرا لمنح هذا اليوم للعمال الجزائريين، و الذي كان غالبا يوم كفاح سالت فيه الكثير من دماء العمال، بما فيه سنة 1945 في العاصمة.
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مليك عنتر
9 أفريل 2016، الجزائر الجمهورية
الصراع الفكري: الصراع الفكري، ومقولة “بلاش فلسفة”؟ (الحلقة الأولى) بقلم طلعت الصفدي
عندما يحتد النقاش بين مجموعة من المثقفين وليس المفكرين، حول أية قضية تهمهم، خصوصا إذا كانت اجتماعية أو دينية أو علمية، ويعجز نفر منهم عن متابعة النقاش جراء قدرة الآخرين على الجدل والإقناع، وسوق حجج وبراهين تصطدم مع (...)
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محمود الأطـرش في قـلـب الحدث : مظاهـرات ديسمبر 1960 في حي القصبة بـالجزائـر العاصمة
المظاهرات التاريخية الحاسمة ل 11 ديسمبر 1960 لتحرير الجزائر
تلقينا من المؤرخ لشلاش بومدين مقتطفات من مذكرات القائد الشيوعي الفقيد محمود لطرش. يحوي هذا النص غير المسبوق شهادته حول هذا الحدث التاريخي لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 من أجل إستقلال الجزائر و الـتي عاشها في قـلب حي القصبة رفـقــة إبنيه عمر و رضا الذان أصيبا بجروح.
و تبين هذه الشهادة مساهمة أحد أبرز المناضلين الشيوعيين الجزائريين في توجيه الجماهير الشعبية الثائرة أيام قليلة بعد خروجه من معتقلي الدويرة و بني مسوس.
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الجزائر الجمهورية
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أكد مستشار وزارة الدفاع العراقية نصير نوري، أن اقتحام قوات تركية للحدود العراقية يعبّر عن سوء تقدير تركي في إدارة علاقاتها مع دول الجوار.
القاهرة — سبوتنيك. وقال نوري، في تصريحات حصرية لوكالة “سبوتنيك”، إن “العراق ينتظر تفسيراً من تركيا، لماذا دخلت قواتها إلى الحدود العراقية؟ وحتى إن كان السبب مساندة ودعم القوات التي تحارب داعش، فلماذا قامت بذلك دون تنسيق (...)
الملتقى الأممي السابع عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية باسطنبول – تركيا من 30 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2015
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إضراب 800 عامل في مؤسسة الأشغال بقسطينة: صمت السلطات وسلبيتها
لم يتغير الوضع على الرغم من أن المطالب التي رفعها العمال تندرج ضمن العملية العادية للشركة وإدارتها. وفي مواجهة صمت لا يمكن تبريره، تم التعويل على الوعد الذي أعطي للعمال والذي تسلمه الوالي مكتوبا. إن العمال يريدون الإعلام (...)
"كيف عاش العمال الاحتياطيون في ليلة أول نوفمبر 2015
المركز الثقافي الجزائري بباريس خلاصة الندوة: ما حدث في الجزائر في ليلة أول نوفمبر 1954 اعتبره السكان الفرنسيون بالجزائر باللاحدث، على الرغم من أن الأحداث عبارة عن تمرد يحمل طابع الاحتجاجات في الغالب. وقد نظر إليه (...)
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500 عنصر من تنظيم داعش نقلوا من سوريا إلى اليمن على متن طائرات تركية
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تدشين حفلات صاخبة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا: مقدمة مآسي جديدة للشعوب العربية؟
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تنبيه هام
يؤسفنا أن نحيط قراءنا الكرام علما بأنه نظرا للخلل الذي أصاب جهازنا الآلي، والذي أدى إلى امتناعنا عن العمل لبضعة أيام، ولذا نعتذر عما أصاب هذا العطب من تأخير.
الجزائر الجمهورية
08 نوفمبر (...)
بين هموم الجماهير الشعبية وعجلة مواقف بعض الصحف
ركزت بعض الصحف الكبرى اهتمامها على الخطب والأحداث التي تسببها النزاعات الفعلية أو المفترضة التي عارضت أو تعارض دوائر معينة في النظام. وبالإضافة إلى العديد من العناوين تساءلت هذه الصحف لماذا التخفي وراء أويحيى، في مسالة (...)
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