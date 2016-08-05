الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2016

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لو لم تكشف يومية ليكسبريسيون بتاريخ 27 جويلية [1] عن الخبر لما سمع أحد بهذا الحدث، إذ جلس على مأدبة العشاء التي نظمتها السيدة جوان أ.بولاشيك، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مدراء جرائد تم اختيارهم كعيّنة من التيارات التي تعبر المجتمع ّ“المدني”

لن نعرف إن كان “المجتمع المدني” المحترم قد أعرب لأنتوني بلينكن عن معارضته أو بالعكس عن دعمه لتدّخلات الولايات المتّحدة في العالم وعلى حدود الجزائر أيضا. إن كان قد وبّخه بشدة بشأن تحالف أمريكا مع قوات العصور الوسطى، إنّ كان قد ذكّره بالمآسي التي أنتجتها إمبريالية بلده، إن كان قد أعرب له عن رأيه في مواقد الحروب المشتعلة في أوروبا الشرقية تحت ذراع الناتو، إن أعرب له “بكل صراحة” عن تأثره بشأن اغتيال الشرطة لعشرات السود كل عام، إلخ.

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15-08-2016

زهير بسّة

الترجمة من الفرنسية: محمّد بومنجل