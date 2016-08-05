ذكرا يوم 17 أكتوبر 1961

اليوم نتذكّرر نهآر 17 اكتوبر 1961 لما الصّلطة الإستعمريًة الفرنسيّة ارتكبت جرائمها واغتالت فى شوارع باريزعصيمتها مئات جزائريين طلبين استقلال بلادهم


Articles les plus récents

الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2016
par  الجزائرالجمهورية-

مدراء جرائد جزائرية يتعشّون في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رفقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن:

الاحداث السّيسيّة الوطييّية

لو لم تكشف يومية ليكسبريسيون بتاريخ 27 جويلية [1] عن الخبر لما سمع أحد بهذا الحدث، إذ جلس على مأدبة العشاء التي نظمتها السيدة جوان أ.بولاشيك، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مدراء جرائد تم اختيارهم كعيّنة من التيارات التي تعبر المجتمع ّ“المدني”

لن نعرف إن كان “المجتمع المدني” المحترم قد أعرب لأنتوني بلينكن عن معارضته أو بالعكس عن دعمه لتدّخلات الولايات المتّحدة في العالم وعلى حدود الجزائر أيضا. إن كان قد وبّخه بشدة بشأن تحالف أمريكا مع قوات العصور الوسطى، إنّ كان قد ذكّره بالمآسي التي أنتجتها إمبريالية بلده، إن كان قد أعرب له عن رأيه في مواقد الحروب المشتعلة في أوروبا الشرقية تحت ذراع الناتو، إن أعرب له “بكل صراحة” عن تأثره بشأن اغتيال الشرطة لعشرات السود كل عام، إلخ.

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15-08-2016
زهير بسّة
الترجمة من الفرنسية: محمّد بومنجل

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الخميس 11 آب (أغسطس) 2016
par  الجزائرالجمهورية-

السعودية : الآلاف من العمال الهنود ينتظرون طبق من الطعام فى المائدة التي نظمتها السفارة الهندية فى جِدة

الصراعات العمّّالية الدولية
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ينتظر الآلاف من العمال الهنود العاملين فى السعودية لطبق من الطعام خلال المائدة التي أعدتها السفارة الهندية فى مدينة جِدة ، وذلك نتيجة تسريح آلاف العاملين فى الشركات السعودية ، وبصفة خاصة فى قطاع الإنشاءات .

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اتحاد النقابات العالمى

الأمانة العامة

05 أغسطس 2016

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الأربعاء 10 آب (أغسطس) 2016

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ إﻟﻰ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ

الأحداث السياسية الدولية

ﺷﮭﺪﻧﺎ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺘﮭﺎ، وﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ واﻟﻐﻤﻮض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ إﻓﺎدات اﻟﻤﺘﮭﻤﯿﻦ.
وأﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺘﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل أن ﻓﺘﺢ ﷲ (...)

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الأحد 1 أيار (مايو) 2016

إخفاء تسجيل مصور لإعدام الفتاة وأخيها على قلندي

الأحداث السياسية الدولية
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الأحد 17 نيسان (أبريل) 2016
par  الجزائرالجمهورية-

للتعبير عن التضامن الوطني و الدولي مع القضية الصحراوية"

الاحداث السّيسيّة الوطييّية

ولكن لنعد إلى مفهوم التضامن الوطني وفق سيدي سعيد. “عيد العمال” هذا، على حد تعبير هذا الصحفي، وهذا “التضامن الوطني”، ما هو مفهومهم بالضبط؟ يوم عطلة مدفوعة الأجر، لا غير؟ ويوم “تلاحم اجتماعي”، بمعنى التوقف عن الكفاح من أجل تحسين ظروف المعيشة وإيجاد منصب شغل (أو الحفاظ عليه إذا كان موجودا أصلا)، بمعنى السكوت عن الاستغلال من طرف أرباب العمل والكف عن محاربته؟

لو لم يكن العمال قد ناضلوا من أجل حقوقهم، لما كان هنالك أي “عيد” في الفاتح من ماي. حتى الاستعمار الفرنسي كان مضطرا لمنح هذا اليوم للعمال الجزائريين، و الذي كان غالبا يوم كفاح سالت فيه الكثير من دماء العمال، بما فيه سنة 1945 في العاصمة.

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مليك عنتر

9 أفريل 2016، الجزائر الجمهورية

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الاثنين 21 كانون الأول (ديسمبر) 2015

الصراع الفكري: الصراع الفكري، ومقولة “بلاش فلسفة”؟ (الحلقة الأولى) بقلم طلعت الصفدي

دراسات و مساهمات

عندما يحتد النقاش بين مجموعة من المثقفين وليس المفكرين، حول أية قضية تهمهم، خصوصا إذا كانت اجتماعية أو دينية أو علمية، ويعجز نفر منهم عن متابعة النقاش جراء قدرة الآخرين على الجدل والإقناع، وسوق حجج وبراهين تصطدم مع (...)

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الخميس 10 كانون الأول (ديسمبر) 2015
par  الجزائرالجمهورية-

محمود الأطـرش في قـلـب الحدث : مظاهـرات ديسمبر 1960 في حي القصبة بـالجزائـر العاصمة

تاريخ

المظاهرات التاريخية الحاسمة ل 11 ديسمبر 1960 لتحرير الجزائر

تلقينا من المؤرخ لشلاش بومدين مقتطفات من مذكرات القائد الشيوعي الفقيد محمود لطرش. يحوي هذا النص غير المسبوق شهادته حول هذا الحدث التاريخي لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 من أجل إستقلال الجزائر و الـتي عاشها في قـلب حي القصبة رفـقــة إبنيه عمر و رضا الذان أصيبا بجروح.
و تبين هذه الشهادة مساهمة أحد أبرز المناضلين الشيوعيين الجزائريين في توجيه الجماهير الشعبية الثائرة أيام قليلة بعد خروجه من معتقلي الدويرة و بني مسوس.

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الجزائر الجمهورية

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الخميس 10 كانون الأول (ديسمبر) 2015
par  الجزائرالجمهورية-

أكد مستشار وزارة الدفاع العراقية نصير نوري، أن اقتحام قوات تركية للحدود العراقية يعبّر عن سوء تقدير تركي في إدارة علاقاتها مع دول الجوار.

الأحداث السياسية الدولية

القاهرة — سبوتنيك. وقال نوري، في تصريحات حصرية لوكالة “سبوتنيك”، إن “العراق ينتظر تفسيراً من تركيا، لماذا دخلت قواتها إلى الحدود العراقية؟ وحتى إن كان السبب مساندة ودعم القوات التي تحارب داعش، فلماذا قامت بذلك دون تنسيق (...)

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الثلاثاء 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

الملتقى الأممي السابع عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية باسطنبول – تركيا من 30 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2015

الأحداث السياسية الدولية

لا تزال أزمة النظام الرأسمالي حادة. إنّ العمال يقاومون ويدافعون عن مكتسباتهم الاجتماعية، لكن ينبغي على الحركة الشيوعية أن تبدل جهودا مكثفة في المعركة الأيديولوجية ليبلغ مستوى وعي الطبقة العاملة ونضالها الدرجة الضرورية (...)

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الثلاثاء 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

إضراب 800 عامل في مؤسسة الأشغال بقسطينة: صمت السلطات وسلبيتها

الصراعات الاجتماعية في الجزاير

لم يتغير الوضع على الرغم من أن المطالب التي رفعها العمال تندرج ضمن العملية العادية للشركة وإدارتها. وفي مواجهة صمت لا يمكن تبريره، تم التعويل على الوعد الذي أعطي للعمال والذي تسلمه الوالي مكتوبا. إن العمال يريدون الإعلام (...)

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الأحد 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

"كيف عاش العمال الاحتياطيون في ليلة أول نوفمبر 2015

الاحداث السّيسيّة الوطييّية

المركز الثقافي الجزائري بباريس خلاصة الندوة: ما حدث في الجزائر في ليلة أول نوفمبر 1954 اعتبره السكان الفرنسيون بالجزائر باللاحدث، على الرغم من أن الأحداث عبارة عن تمرد يحمل طابع الاحتجاجات في الغالب. وقد نظر إليه (...)

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الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

مواجهة نوعية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا

دراسات و مساهمات

قرر الرئيس فلاديمير بوتين، الانتقال إلى مواجهة نوعية ضد تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهي مواجهة تهدف إلى دعم نظام بشار الأسد. وقد جاءت هذه التطورات الجديدة تطبيقا لموافقة البرلمان الروسي على استعمال (...)

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الاثنين 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

حلم لم يكتمل: رحلة في غاية الفقر والبؤس

دراسات و مساهمات

في غضون أيام قليلة سوف نحتفل بالذكرى الواحدة والستين لاندلاع حرب التحرير الوطني، في فاتح نوفمبر 1954. فبعد حرب التحرر الوطني حلم شعبنا بمستقبل أفضل من الحاضر الذي لم يكن سوى مجرد حياة من البؤس والدموع والدم. كان يحلم (...)

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الاثنين 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

روسيا في سوريا: دوافع إستراتيجية تتجاوز الإرهاب

الأحداث السياسية الدولية

ما الذي يدفع روسيا إلى إرسال طائراتها وجنودها إلى خارج المجال الحيوي للاتحاد السوفياتي السابق؟ سؤال طرحه كثيرون مع بدء أولى المقاتلات الروسية غاراتها على مواقع المسلحين في الشمال السوري يوم الثلاثين من سبتمبرالفائت. ربّ (...)

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الأحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

500 عنصر من تنظيم داعش نقلوا من سوريا إلى اليمن على متن طائرات تركية

الأحداث السياسية الدولية

صرح الجنرال علي ميهوب بأن أكثر من 500 عنصر من تنظيم داعش تم نقلهم من سوريا إلى اليمن على متن طائرات تركية. “ووفقا لبيانات الاستخبارات، وصلت في 26 أكتوبر أربع طائرات تركية، بعد أن مرت بسوريا، إلى اليمن، اثنان منها تنتمي إلى (...)

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الأحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

تدشين حفلات صاخبة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا: مقدمة مآسي جديدة للشعوب العربية؟

الأحداث السياسية الدولية

زفاف اللصوص الذين يقيمون أسوأ المخاوف. منذ ميلادها ربطت المملكة العربية السعودية مصيرها بمصير القوى الإمبريالية. فقد تأسست رسميا في 22 سبتمبر 1932 باندماج مناطق نجد والحجاز فيها، ووجدت نفسها قائمة في ظل حكم عبد الرحمن بن (...)

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الأحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015
par   - الجزائر الجمهورية

تنبيه هام

الصراعات الاجتماعية في الجزاير

يؤسفنا أن نحيط قراءنا الكرام علما بأنه نظرا للخلل الذي أصاب جهازنا الآلي، والذي أدى إلى امتناعنا عن العمل لبضعة أيام، ولذا نعتذر عما أصاب هذا العطب من تأخير.
الجزائر الجمهورية
08 نوفمبر (...)

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الخميس 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

بين هموم الجماهير الشعبية وعجلة مواقف بعض الصحف

الصراعات الاجتماعية في الجزاير

ركزت بعض الصحف الكبرى اهتمامها على الخطب والأحداث التي تسببها النزاعات الفعلية أو المفترضة التي عارضت أو تعارض دوائر معينة في النظام. وبالإضافة إلى العديد من العناوين تساءلت هذه الصحف لماذا التخفي وراء أويحيى، في مسالة (...)

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الخميس 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

الأرسيدي وعلي بن فليس في خندق “واحد” ، هذا هو المال

الاحداث السّيسيّة الوطييّية

يقال أحيانا إن المتطرفين واعون، بيد أن الحقيقة انه لا يوجد متطرفون واعون، بل إن نفس الديماغوجيين من جميع الأطياف لهم آراء مشتركة. وهكذا، فقد نظم الأرسيدي مؤخرا مسيرة في تيزي وزو، رفع فيها شعارات - ربما هي صحيحة- حول (...)

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الاثنين 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

اتفاق لجنة نوبل على “منح” جائزة السلام إلى “رباعية” في تونس، مكافأة لها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن

الاحداث السّيسيّة الوطييّية

رحبت الكثير من وسائل الإعلام الغربية، بمنح جائزة نوبل إلى “رباعية” في تونس، كما دعا ائتلاف “الحوار الوطني”، الذي يتألف من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لعب دورا تاريخيا (...)

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الأحد 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

محنة بعض المثقفين العرب

الأحداث السياسية الدولية

غني عن القول إن الحديث لا يدور عن تلك الفئة من المثقفين الذين باعوا ضمائرهم قبل أقلامهم في سوق النخاسة الخليجي والغربي، وإنما ذلك القطاع من المثقفين الذين تسرّعوا، منذ البدء، في تبني أحكام مطلقة عن الأزمة السورية (...)

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الجمعة 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

احتلال جبهة النضال العمالي “بامِه” مقر وزارة العمل

الصراعات العمّّالية الدولية

قام عمال من عشرات نقابات القطاع الخاص والعام المنتظمة ضمن جبهة النضال العمالي “بامِه” صباح يوم 15/10، بتنفيذ عملية احتلال رمزي لمقر وزارة العمل. حيث قام عشرات من نشطاء “بامِه” حين احتلال الوزارة بنشر لافتة ضخمة على واجهة (...)

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الخميس 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

حضور شعبي وشبابي بالآلاف في مهرجان الشبيبة الشيوعية اليونانية

الصراعات العمّّالية الدولية

عبر حضور بالآلاف شارك الشعب والشباب في فعاليات المهرجان اﻠ41 للشبيبة الشيوعية اليونانية ومجلتها “أوذيغيتيس” على مدى ثلاثة أيام (من 8 وحتى 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2015) الذي أقيم في منتزه “تريتسي” في أثينا، وهو المهرجان الذي (...)

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الخميس 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

رسالة هجوم مضاد مع اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني المتعلِّق بالسلطة

الأحداث السياسية الدولية

في سياق خطابه في المهرجان اﻠ41 للشبيبة الشيوعية اليونانية ومجلتها “أوذيغيتيس” شدد الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني على ما يلي: “هناك عالمان مختلفان” كانا ولا يزالان في صراع دائم ومستمر: فمن جهة هناك عالم (...)

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الخميس 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2015

روسيا تعيد ضبط إيقاع الميدان السوري

الأحداث السياسية الدولية

لقد انتقدت الإدارة الروسية مراراً النظام السوري، واعترفت أنه يحتاج إلى (عملية تغيير سياسي)، لكنّ رغم ذلك أصرت هذه الإدارة على دعمها للرئيس السوري، ولم تصدر عنها أي إشارة توحي بأنه يجب أن يتنحى كجزء من أي عملية انتقال (...)

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